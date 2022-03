OSCAR 94 - In diretta live la premiazione all'Area Metropolis 2.0 di Paderno

26/03/2022, 07:59

Domenica 27 marzo 2022 dalle 00.15 all’alba di lunedì 28 marzo, Cineteca Milano in collaborazione con Sky e NOW organizza presso l'area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano a vivere la magica Notte degli Oscar® 2022, nuovamente riproposta nella sfarzosa cornice del Dolby Theatre di Los Angeles, in diretta sul canale Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW.Un evento dedicato, come ogni anno, ai folli e ai sognatori, per tifare insieme per i film e i grandi attori che ci hanno accompagnato in questo bellissimo, seppur difficile, anno di cinema.La notte degli Academy Awards® è la notte più attesa nel mondo cinematografico, giunta ormai alla sua 94esima edizione: l’Oscar® è il premio cinematografico più noto e ambito e può vantare quasi un secolo di storia. Si tratta di un riconoscimento che ogni attore e regista sogna per coronare la sua carriera, il solo in grado di incidere nomi e titoli in maniera indelebile negli annali della storia del cinema.Con questo evento Cineteca Milano intende festeggiare con i suoi spettatori, nell’anno del suo settantacinquesimo compleanno, le attrici, gli attori e i bellissimi film che ha proiettato nelle sue tre sale - Cineteca Milano Metropolis, Cineteca Milano Meet e Cineteca Milano MIC – e che hanno ottenuto nomination di ogni tipo agli Oscar® 2022.Chi la spunterà per la statuetta al miglior film tra l'enigmatico Il potere del cane, il commovente CODA - I segni del cuore e il nostalgico Belfast?Mentre sembra certo l'Oscar alla miglior regia per la veterana Jane Campion, che diventerebbe la terza donna a vincere l'ambito premio, (ad un anno solo di distanza da Chloé Zhao, trionfatrice per Nomadland), più incerto l'esito per la migliore sceneggiatura originale, dove se la vedono due titani della cinematografia internazionale: Paul Thomas Anderson per il solare Licorice Pizza e il Kenneth Branagh di Belfast.Tra gli attori, mentre Troy Kotsur per Coda - I segni del cuore e Ariana DeBose per West Side Story saliranno quasi sicuramente sul palco per ritirare il premio come migliori non protagonisti, tutti a tifare tra le attrici protagoniste, dove la favorita della vigilia Jessica Chastain, candidata per Gli occhi di Tammy Faye, dovrà vedersela con Olivia Colman (La figlia oscura), Penelope Cruz (Madres Paralelas) e Nicole Kidman (Being the Ricardos). Oppure sarà l'anno in cui Hollywood incoronerà sua regina Kristen Stewart per il suo sentito ritratto della principessa Diana in Spencer?Presente anche l'Italia con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, tallonato dal giapponese Drive my car nella corsa al miglior film internazionale, e Massimo Cantini Parrini, in cinquina per i costumi di Cyrano di Joe Wright.Attese durante la serata le esibizioni musicali di Billie Eilish e Beyoncé, candidate rispettivamente per le canzoni di No Time to Die e Una famiglia vincente - King Richard, titolo quest'ultimo che dovrebbe portare il suo protagonista Will Smith alla vittoria come migliore attore.