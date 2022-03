ASTRADOC 12 - Il 25 marzo ospite Gianfranco Pannone

22/03/2022, 12:25

La lotta per libertŕ d’espressione e le battaglie politiche dei Radicali sono raccontati dal prossimo film in programma al Cinema Academy Astra a Napoli per la rassegna “AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale”. Venerdě 25 marzo alle 20:30 si proietta “ONDE RADICALI” (Italia, 2021, 72’), film documentario del regista Gianfranco Pannone, prodotto da Movimento Film e Ganesh con il MiC e con Sky Documentaries, e scritto con i giornalisti Marco Dell'Omo e Simonetta Dezi.L’opera, che ha debuttato alla Festa del Cinema di Roma e che č nella shortlist dei dieci documentari candidati al David di Donatello, sarŕ presentata da Pannone che incontrerŕ il pubblico della sala di via Mezzocannone insieme alla giornalista Désirée Klain (Direttrice di “Imbavagliati”, Festival internazionale di giornalismo civile), introducendo, inoltre, prima della proiezione, il suo ultimo libro “Č reale? Guida empatica del cinedocumentarista”, edizione Artdigiland, con il patrocinio dell’Universitŕ degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Master in cinema e televisione, con il sostegno di Cinemasud.“Onde radicali” č incentrato su Radio Radicale, l’emittente che ha contribuito a liberare l’Italia da tabů e pregiudizi. Le voci storiche di una delle prime radio libere italiane si raccontano e fanno rivivere l’avventura giornalistica e politica cominciata nel 1976. Dalla morte di Giorgiana Masi al rapimento del giudice D’Urso fino all’uccisione del giornalista Antonio Russo: sono le storie, spesso controverse, di un Paese e gli ideali di chi voleva cambiarlo. Nel film documentario č anche raccontata la vicenda del Processo, per buona parte svoltosi a Napoli, alla Nuova camorra organizzata che vide negli anni ‘80 Enzo Tortora vittima di accuse terribili e ingiuste. Nel film tanti sono i testimoni: Emma Bonino, Francesco Rutelli, Paolo Vigevano, Marco Taradash, Pino Pietrolucci, Antonio Cerone e altri.Radio Radicale nasce per iniziativa di Pino Pietrolucci, un giovane militante radicale. In una prima fase prevalgono le trasmissioni dedicate alle battaglie libertarie del partito guidato da Marco Pannella: diritti degli omosessuali, liberalizzazione della droga, femminismo, antimilitarismo, aborto, antinuclearismo. Si batte per la trasparenza dei lavori parlamentari e comincia a trasmettere in diretta le sedute della Camera, una novitŕ assoluta per i media italiani. In seguito, con l’arrivo di Paolo Vigevano, l’emittente si trasforma da radio locale in un network nazionale. Negli anni ‘90 e 2000 la radio ha continuato la sua missione informativa grazie alla lunga direzione di Massimo Bordin, conduttore di una rassegna stampa mattutina che ha fatto scuola (“Stampa e regime”) e protagonista per molti anni di un programma domenicale con Marco Pannella. Radio Radicale ha dato sempre piů spazio all’informazione internazionale. Un suo grande interprete č stato il giornalista Antonio Russo, inviato nei posti piů difficili del mondo, che č stato assassinato a Tblisi in circostanze mai chiarite, probabilmente a causa dei suoi reportage sulla Cecenia in cui attaccava a viso aperto le violenze della Russia di Putin.Gianfranco Pannone, nato a Napoli nel 1963, ha realizzato, lungo piů di trent’anni di attivitŕ, film documentari con i quali ha ottenuto riconoscimenti in Italia e in Europa. Nastro d’argento speciale nel 2017 e Premio UNESCO nel 2019, tra i suoi lavori piů importanti figurano “Piccola America” (1991), “Lettere dall’America” (1995), “L’America a Roma” (1998), “Latina/Littoria” (2001), “Il sol dell’avvenire” (2008), “Ma che Storia…” (2010), “Sul vulcano” (2014), “L’esercito piů piccolo del mondo” (2015), “Lascia stare i santi” (2016), “Scherza con i fanti” (2019). Insegna Regia al Master in Cinema e Televisione dell’Universitŕ Suor Orsola Benincasa di Napoli e Cinema del reale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.“Da ragazzo ho frequentato i radicali, vivi, coraggiosi e un po’ folli; la stessa “follia” che vedo in questa radio unica al mondo che tanto deve a Marco Pannella e a Massimo Bordin. Ho incontrato sulla mia strada dei magnifici testimoni, da Paolo Vigevano a Marco Taradash… ma sono anche le voci che arrivano dall’archivio della radio a giungermi moderne; oltre a quelle di Pannella e Bordin, la voce di Leonardo Sciascia, per esempio, coscienza critica di un’Italia bella e possibile”. (stralcio dalle note di regia)Prima della proiezione Pannone presenta il suo ultimo libro “Č reale? Guida empatica del cinedocumentarista”. Forte di un’esperienza trentennale e attento ai giovani aspiranti filmmakers, l’autore ci conduce in un originale percorso nell’appassionante lavoro del regista di documentari, che lui ama chiamare “cinedocumentarista”, convinto che lo sguardo documentario sia legato non solo ai contenuti, come impone una vulgata lunga a morire, ma soprattutto al linguaggio delle immagini e al sapiente utilizzo creativo che se ne puň fare.