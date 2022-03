PREMIO SETTE COLLI 14 - Per il cinema premiati Vanzina, Cerasola e Ponziani

20/03/2022, 12:24

Torna il, un piacevole appuntamento con la manifestazione, ideata ed organizzata da Fabrizio Pacifici. Giunta alla sua 14 edizione, come ogni anno si celebra in prossimità del derby Roma-Lazio in uno spirito di sportività. Nel corso della cerimonia di premiazione è previsto infatti che un tifoso romanista premi un laziale e all'inverso un laziale premi un romanista.La kermesse si è svolta al Campidoglio nella prestigiosa sala della Protomoteca. Sono stati premiati diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica dell’imprenditoria, tutti legati dal tifo e dalla passione per questo sport e per il derby capitolino.Ilrichiama le alture su cui fu costruita Roma, la bellissima città eterna. Come eterna è la passione che anima i personaggi resisi protagonisti del derby romano ma anche dei loro tifosi.Un modo alternativo per ringraziare tutti coloro che regalano, o hanno regalato, gioia anche nel passato, in riferimento a questo annuale appuntamento calcistico. Un riconoscimento unico nel suo genere, che ha anche in se un bel messaggio di condivisione e NON violenza.I premi per l’edizione 2022 sono stati riconosciuti a prestigiosi personaggi anche per questa edizione. Tra loro gli ex calciatori Loris Boni (Pallone d’Oro e Porpora) e Davide Moscardelli, il regista e sceneggiatore, il cantante Edoardo Vianello, il produttore cinematografico, l’attrice, l’attore, l’On. Fabrizio Santori (Premio Fair Play Laziale DOC), l’On. Marco Di Stefano, il fondatore dell’Asd Roma Calcio Amputati Arturo Mariani, gli imprenditori Nicola Caprera (editore New Sound Level) Christian Lelli (editore NSL TV e imprenditore nel settore sanitario) Claudio Capuano (Presidente C.d.a. Akron cauzioni e Fidejussioni) e Francesco Fiorini figlio del grande Lando.I riconoscimenti sono stati consegnati da una madrina o padrino d’eccezione, tra loro l’On. Svetlana Celli (Presidente dell’Assemblea Capitolina), l’attore Vittorio Hamarz Vasfi, l’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci, la presentatrice e cantante Elena Presti, l’artista brasiliana Lady Shake, la pittrice Ester Campese, la giornalista del TG2 Silvia Squizzato, la modella Rigelsa, le attrici Raffaela Anastasio e Cosetta Turco, il giornalista di Rai Radio1 Julian Borghesan, l’organizzatrice e produttrice di eventi Tiziana Zampieri, i manager Luca Laurenti (Polimatica, servizi e consulenze per aziende) Fabrizio Celsi (Uemme24, trading immobiliare).In sala tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della movida romana, tra cui l’attrice Francesca Ponziani, l’attore Gianluca Magni, l’editore Riccardo Bramante, la giornalista Giusy Genovese, l’organizzatore di eventi Gino Foglia, l'Avv. Ciro Sindona, il giornalista Marino Collacciani, l’attore Blas Roca Rey applaudissimo nel suo intervento.