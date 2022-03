AVAMPOSTI - UOMINI IN PRIMA LINEA - Il 21 e 28 marzo due nuove puntate su Nove

17/03/2022, 10:38

Continua sul Nove ', la docuserie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. A marzo altre due nuove storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Stand by me in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri che saranno in onda il 21 e il 28 marzo alle ore 21.25 e già disponibili su discovery+.Dopo le puntate ambientate a Reggio Calabria e Torino, continua il racconto della vita di quartieri e rioni delle città italiane dove malaffare, degrado e crimine la fanno da padroni. In queste terre di frontiera i Carabinieri affrontano quotidianamente le vicende degli esclusi, i traffici delle narcomafie e gli illeciti, anche legati alla criminalità organizzata, diventando l'unico baluardo in difesa dello Stato e dei cittadini. Le puntate seguono il lavoro dei militari dell'Arma, trascorrendo con loro una manciata di giorni in queste caserme di frontiera dando modo di scoprire realtà complesse, violente, ma sottolineando al tempo stesso l'umanità di questi uomini al servizio del Paese. In queste fotografie si rivela ancora una volta la realtà di tutta l'Italia dalle periferie del sud a quelle del nord: da Catania, in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA, fino alla cosmopolita Milano. Il focus è sempre la vita di quei quartieri dove il Carabiniere è visto dai criminali come un nemico da combattere, mentre invece per i cittadini onesti è un eroe di solidarietà e legalità.