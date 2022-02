A RIVEDER LE STELLE - In marcia per la Terra

"A riveder le Stelle" di Emanuele Caruso



24/02/2022, 19:26

Caterina Sabato



Un lascito, una lettera al futuro, è questo quello che è il documentario "", diretto dache ha documentato un viaggio a piedi di un gruppo di persone, tra i quali gli attori, lungo il Parco Nazionale della Val Grande, una delle aree wilderness più estese in Europa, al confine fra il Piemonte e la Svizzera, un cammino lungo 7 giorni e 36 km con un dislivello di 5.000 metri, alla riscoperta della natura, dell’umanità, dell’altro. Un’occasione per i partecipanti a questa avventura di staccarsi dalla frenetica vita quotidiana, dai cellulari, dalle cose diventate necessarie ma delle quali forse si può fare a meno, rivalutando le proprie certezze.Girato i primi di agosto nel 2019 con due Iphone e un drone alimentati con energia sostenibile, il documentario di Caruso, rappresenta un interessante esperimento per riflettere sul cambiamento climatico e sull’emergenza ambientale che ormai sembra irrecuperabile attraverso l’esperienza dei protagonisti, persone provenienti da mondi diversi, con vite lontanissime le une dalle altre, ma uniti dalla consapevolezza che l’unica soluzione è essere il cambiamento che vogliamo nel mondo.è la parola chiave del film, quella che se tutti riuscissero ad ottenere potrebbe portare a cambiare le sorti del nostro pianeta, preservandolo in favore delle prossime generazioni. Ed è proprio a quelle generazioni che è rivolto il documentario che si apre raccontando del singolare funerale che si è celebrato in Islanda nel 2019: quello del primo ghiacciaio ufficialmente estinto a causa degli effetti del riscaldamento globale. Sulla montagna dove dimorava il ghiacciaio è stata poi affissa una targa che titola “Lettera al futuro” e che avverte che nei prossimi 200 anni tutti i ghiacciai faranno la stessa fine, che si è coscienti di ciò che sta accadendo e di ciò che va fatto, e che solo chi leggerà queste parole in futuro saprà se siamo riusciti a farlo.In questi luoghi selvaggi, incontaminati, dove la società non è arrivata, i protagonisti si rimettono a contatto con la terra che sembra rigenerarli nel corpo e nell’anima e per alcuni il cambiamento è già in atto, c’è chi infatti, ha già scelto di fuggire dalla civiltà, di vivere una vita sostenibile, ascoltando i propri bisogni e liberandosi del superfluo, come Stefania, una fisioterapista che è scappata dalla città per vivere in campagna da sola in serenità. O Emiliano che ha lasciato un lavoro redditizio dopo 20 anni per ritrovare sé stesso in Val Grande.Questa “sconnessione dal mondo” raccontata dae dai personaggi del documentario mostra un modo diverso di ragionare e di vivere che, ovviamente, non può essere adottato da tutti, ma pone le basi per un nuovo approccio all’ambiente, alla terra che è la nostra casa, argomenti più volte trattati negli ultimi anni in manifestazioni, come Fridays for future, e documentari, come “Punto di non ritorno - Before the Flood” prodotto da, ma che è importante che rimangano al centro del dibattito mondiale.