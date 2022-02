22/02/2022, 18:34

Simone Pinchiorri



E' un salto nella cultura Pop anni '80 "" di Alessandro Melazzini, pi in particolare un viaggio nella musica "dance" italiana di quegli anni. Tutto nasce con i La Bionda, storico duo, che iniziarono a produrre canzoni con un sound particolare, che avrebbe influenzato tutta la produzione del decennio. Dopo di loro arrivarono i Righeira, Jo Savage, Giombini, Gazebo, Sabrina Salerno e tanti altri, che con le loro note fecero ballare intere generazioni, esportando il loro sound anche all'estero. Sembra passato quasi un secolo, ma quelle sonorit avrebbero dato vita ad un genere, l'Italo Disco, appunto, che avrebbe caratterizzato la musica mondiale degli anni 80.Melazzini, nel suo documentario ci riporta indietro nel tempo, analizzando a tutto tondo un fenomeno quasi incontrollato. Un mondo di suoni elettronici, che ha fatto ballare milioni di persone, costruiti talvolta a tavolino. "" esplora non soltanto il "fattore culturale", ma anche gli aspetti produttivi e sociali di un fenomeno che ai tempi era definito quasi "trash" e che questo documentario, invece, ne riscopre i lati artistici.Costruito tra interviste, immagini di repertorio e videoclip dell'epoca, riscopriamo che in quei suoni ed immagini, all'apparenza commerciali, si celava un ricerca accurata della composizione musicale, tanto da percepire incursioni di "futurismo", sapori di Marinetti. "" , quindi una "visita" in un passato a volte non capito ed etichettato in maniera semplicistica, ma che in questo documentario viene veramente raccontato e mostrato per ci che veramente stato...