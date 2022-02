VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL 7 - Dal 22 al 26 febbraio

03/02/2022, 17:57

Tutto pronto per il “l”, il Festival del Veneto interamente dedicato ad alpinismo, arrampicata ed esplorazione che si svolgerà nell’Auditorium del seicentesco palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra dal 22 al 26 febbraio 2022.Un programma ben nutrito che verrà presentato il 18 febbraio alle ore 11,00 presso il Comune di Verona.Il Festival è promosso dalle sezioni CAI di Verona, Verona Cesare Battisti, San Bonifacio, Legnago, Caprino Veronese, dal Gruppo escursionistico alpinistico di Zevio e dal Gruppo Alpino Scaligero Verona, con la direzione artistica di Associazione Montagna Italia.L’evento, in collaborazione con il Comune di Verona, è sostenuto da Fondazione Giorgio Zanotto, Banco BPM, Sportler, Azienda Trasporti Verona e Funivia Malcesine-Monte Baldo.Il Festival, facente parte del Circuito “Spirit of the mountain”, verrà presentato per cinque serate dal Presidente del Festival, Roberto Gualdi. Oltre al concorso cinematografico, l’anima dell’evento, si propone di promuovere la montagna anche attraverso fotografia, musica, presentazioni e ospiti.Oltre 100 sono i film iscritti per questa edizione da 13 nazioni del mondo, 8 i film selezionati dalla Commissione che verranno proiettati durante l’evento.La Giuria è composta da: Piero Carlesi-Presidente con i membri Nicola Bionda e Giuseppe Spagnulo.6 sono i film fuori concorso proposti al pubblico.21 sono gli scatti del Concorso Fotografico promosso dalla Fondazione Giorgio Zanotto, proiettati tutte le sere sul grande schermo.Si svolgeranno due interessanti momenti musicali, in serata inaugurale con il Coro Scaligero dell’Alpe del Cai di Verona e, in serata finale con il Soprano Silvia Lorenzi che ci proporrà il concerto di musica leggera “Jet d’eau” accompagnata al pianoforte dal Maestro Stefano Gatti e alle percussioni dal Maestro Stefano Bertoli.Preziosa la collaborazione con l’Università di Verona con la quale è stato definito e promosso un concorso fotografico, un pomeriggio di proiezioni di film fuori concorso dedicati alle foreste del mondo e una tavola rotonda.In serata finale verrà premiata la fotografia vincitrice oltre a promuovere la mostra “Montagna, cambiamenti climatici e biodiversità” organizzata dalla Commissione RUS, in collaborazione con Contemporanea e sotto la supervisione scientifica del prof. Fabio Saggioro.Verrà presentata l’associazione Cuore Attivo Monterosa che promuove e sviluppa progetti di sviluppo e cooperazione, alcuni in particolare nelle zone himalayane.La serata finale prevede la Cerimonia di premiazione dei Concorsi cinematografico e fotografico del Festival, alla presenza dei Partner dell’evento.