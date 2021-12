BELLI CIAO - Sant'Agata di Puglia - Milano Andata e Ritorno

Pio e Amedeo in "Belli Ciao" di Gennaro Nunziante



24/12/2021, 10:00

Stefano Amadio



Rimanere a casa, nel caldo sud dItalia, o partire per la fredda ma ricca Milano? Pio e Amedeo provano a rispondere ma vanno anche oltre, provano a risolvere. Belli Ciao, non politicamente scorretto come la maggior parte dei lavori della coppia comica pugliese, ma lasciando da parte la patina di buonismo che copre e omologa gran parte delle commedie italiane degli ultimi tempi, racconta senza sconti la situazione dei giovani italiani costretti a lasciare la propria terra per trovare lavoro al nord.I due vanno oltre e nella loro SantAgata di Puglia, dopo lesperienza milanese, mettono in piedi un progetto di reinserimento nel proprio paese dei meridionali che vogliono lasciarsi alle spalle lesperienza traumatica di vivere a Milano. I due comici, diretti da, ripercorrono i passi diprima maniera, ma anche dial suo esordio, finendo immischiati in una insopportabile Milano, tutta lavoro, aperitivi, fashion blogger, e feste nelle terrazze esclusive ma anche una Milano dove la Finanza sia quella che si muove in borsa sia quella che veste in grigio-verde e suona il citofono allalba.Per scappare da tutto ci, la cosa migliore tornare a SantAgata e, se non possibile frenare lesodo dei giovani dal meridione, almeno si pu provare a organizzare e favorire il rientro dei tanti traumatizzati che vanno in iper ventilazione se nellaria che respirano non c unabbondante dose di gas di scarico." un film divertente e non volgare come ci si potrebbe aspettare, con parecchie situazioni e battute divertenti, non scontate e capaci di trasgredire alcune regole che rischiano di arenare ogni prodotto destinato alla risata.