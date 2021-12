NATALE CON LAF - Libri viaggi e sogni sotto l'albero

21/12/2021, 12:27

Libri, viaggi e sogni sotto l’albero: la TV di Feltrinelli per questo Natale propone il meglio della sua programmazione con tante storie e tanti viaggi appassionanti, fra produzioni originali, documentari, film e grandi serie.Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022(Sky 135) firma il suo esclusivo racconto di intrattenimento culturale di qualità portando i telespettatori nella letteratura con la migliore serialità tratta da grandi classici e bestseller, alla scoperta della società italiana in cambiamento e dei protagonisti della scienza e della cultura di oggi, con un occhio particolare anche alle tematiche sociali e green, con le bellezze del pianeta da preservare.Ad allietare queste giornate di festa, tornano le serie tratte dai grandi classici e dai best seller della letteratura: martedì in prima serata la serie evento, tratta dall’omonimo romanzo di John le Carré, uno spy thriller in 8 episodi tra amore, intrighi politici, tradimento e manipolazione, ambientato nel 1979, diretto da Park Chan-wook e con un cast d’eccezione, Alexander Skarsgård, Florence Pugh e Michael Shannon; venerdì sera va in onda, serie-evento tratta dall’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen firmata dallo sceneggiatore premio BAFTA Andrew Davies (24 e 31 dicembre); dal 24 al 30 dicembre, doppio appuntamento giornaliero invece con, uno dei costume drama più amati degli ultimi anni, interpretato da Aidan Turner ed Eleanor Tomlinson e tratto dai romanzi di Winston Graham; a seguire, dall’1 al 7 gennaio, torna, la serie ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui diari originali di Anne Lister, che racconta la vita straordinaria, pubblica e privata della proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista e considerata anche “la prima lesbica moderna”, interpretata dal premio BAFTA Suranne Jones.Il 31 dicembre, chiusura dell’anno in grande stile con la maratona dei CLASSICI IN TV 2021 con alcune delle serie di laF più amate dal pubblico: si parte alle 11.00 con la quinta stagione di Poldark e, a seguire, fino a notte inoltrata, Sanditon e Gentleman Jack.All’insegna della scoperta e del viaggio nell’Italia di oggi, la programmazione di laF ripropone due sue produzioni esclusive: Va’ Sentiero – L’Italia a piedi, che racconta l’incredibile viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo i 7.000 km del Sentiero Italia, per scoprirne e documentarne i paesaggi, gli abitanti, le storie e riportare alla luce un patrimonio di straordinaria bellezza, tradizioni e cultura (dal 24 dicembre alle 11.45); Scappo dalla città con la comedian e performer Arianna Porcelli Safonov che ci accompagna nel racconto degli italiani che hanno deciso di reinventare la propria esistenza abbandonando le grandi metropoli per andare a vivere in campagna, nei borghi e nei piccoli centri alla ricerca di nuove modalità di vita più umane e sostenibili (dal 24 dicembre alle 12.45).Per il filone delle storie di chi prova a creare un mondo migliore, laF propone cinque format originali nei pomeriggi di festa: A qualcuno piace green con il divulgatore Raffaele Di Placido, alla ricerca delle migliori idee, dei progetti e delle storie green del nostro Paese, incontrando persone visionarie che ogni giorno si impegnano per un mondo più pulito e sostenibile (dal 24 dicembre alle 13.45); La Teoria di Tutte, con la “rockstar della fisica” Gabriella Greison, in viaggio lungo l’Italia per raccontare le donne della Scienza, intrecciando le storie delle grandi pioniere del passato a quelle di 8 “eredi” del presente, eccellenze italiane che stanno valorizzando il Paese con le loro scoperte e le loro brillanti intuizioni, lavorando per prestigiosi istituti nazionali e internazionali (dal 24 dicembre alle 14.50); PROF – La scuola siamo noi con Marco Balzano per incontrare alcuni tra i più appassionati insegnanti d’Italia, maestri e professori della scuola pubblica che con coraggio e passione applicano metodi di insegnamento innovativi e controcorrente, convinti del valore e dell’importanza della scuola e dell’educazione nel tracciare il futuro dei ragazzi (dal 24 dicembre alle 16.50); Quello che è – Nessuno escluso, progetto video digitale con Fumettibrutti, che dialoga con Djarah Kan, Florenciafacose e Jonathan Bazzi per ricercare, esplorare e iniziare a costruire un dizionario dell’inclusione contro ogni violenze di genere (nelle giornate dell’1, 2 e 3 gennaio); Quello che è – Nuove storie italiane, dove Antonio Dikele Distefano racconta senza stereotipi l’Italia multiculturale di oggi attraverso storie eccellenti di sport, musica, cucina, lavoro, spettacolo e cultura (dal 2 gennaio, ore 16.00).Il primo dell’anno, sguardo aperto verso il futuro che vorremmo, grazie a due documentari d’autore: 2040 – Salviamo il pianeta! del pluripremiato regista e attore australiano Damon Gameau, che racconta attraverso una “lettera visiva” alla figlia un futuro sostenibile ed equo già possibile oggi grazie a donne e uomini impegnati ogni giorno contro il cambiamento climatico (ore 16.00); Gabi, tra gli 8 e i 13 anni di Engeli Broberg, che segue il percorso di crescita, dagli 8 ai 13 anni, della piccola Gabi, alla ricerca della propria identità di genere (ore 17.40).Proseguono inoltre in prima tv le masterclass di Feltrinelli Lezioni d’Autore – TV sessions, in onda lunedì alle 21.10: otto ambiti – letteratura, sociologia, scienza e natura, matematica, amore, satira, storia - affrontati da 8 grandi autori, che condividono le loro storie e la loro conoscenza in un appassionante viaggio, tra passato e presente, alla ricerca di chiavi di lettura, punti di riferimento e passaggi evolutivi per comprendere e orientarsi nella complessità degli aspetti culturali e sociali contemporanei: il 27 dicembre Giacomo Papi, con “Leggere e scrivere la satira: una guida”, ci porta alla scoperta dei meccanismi che guidano la satira e la risata, e di come il loro linguaggio fin dai tempi antichi sa rivelare il vero volto di noi stessi e della nostra società; il 3 gennaio è invece la volta di Gad Lerner con “Storie dal Medioriente tra economia e religioni”, che affronta il tema delle frange estremiste delle tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam, tra storia, politica e trasformazioni sociali.