MAD FEST 2021 - Torna online dal 16 al 19 dicembre

14/12/2021, 09:19

Torna in rete il festival degli orizzonti digitali: “”, iniziativa ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri.Dopo il successo di pubblico e media della prima edizione, l’Evento conferma la formula con un ricco palinsesto di interviste, incontri, dibattiti, proiezioni ai quali si potrà partecipareattraverso la Pagina Facebook della manifestazione .Per quattro giorni, testimoni d'eccellenza di differenti background (registi, scrittori, giornalisti, tecnici, animatori, disegnatori, intellettuali), animeranno l'evento digitale offrendo al pubblico testimonianze, esperienze, riflessioni, previsioni sulle sinergie e relazioni che il digitale determina tra arte, industria, estetica ed economia.Evento di apertura, la proiezione di un inedito backstage e del film “Yaya e Lennie - The Walking Liberty” sulla piattaforma Mymovies. Un appuntamento imperdibile per scoprire l’ultima opera di Alessandro Rak prodotta dalla pluripremiata Mad Entertainment, artefice di successi internazionali come “L'Arte della Felicità” e “Gatta Cenerentola”. Il lungometraggio, distribuito da Nexo Digital, è prodotto dalla factory napoletana in collaborazione con Rai Cinema ed è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo della Regione Campania e la collaborazione di FCRC e con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.Tra gli ospiti intervistati da Marino Guarnieri: Francesco Carofiglio (Scrittore), Francesco Ebbasta (direttore artistico e regista The Jackal) Federico Frusciante (Critico cinematografico), Ciro Priello (autore e attore The Jackal), Fraffrog e Richard HTT (Illustratori), Daniele Misischia (Regista), Sara Pichelli (disegnatrice, fumettista), Conchita Sannino (Giornalista – La Repubblica), Alessandra Sorrentino (Storyboard artist, animatrice), Wallie (Fumettista digitale/editoriale).Prenderanno invece parte al dibattito moderato da Conchita Sannino (Giornalista - La Repubblica), “A prova di futuro: formazione e comunicazione digitale in Campania: Mariangela Contursi (Direttore Generale SPICI srl - Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione), Maurizio Gemma (Direttore Film Commission Regione Campania), Paolo Giulierini (Direttore MANN), Enzo Porzio (Responsabile Comunicazione e Marketing - Catacombe di Napoli), Lello Savonardo (Docente di "Sociologia delle Tecnologie Culturali" e di "Comunicazione e Culture Giovanili" l'Università di Napoli Università degli Studi di Napoli Federico II), Luciano Stella (Produttore cinematografico Mad Entertainment),Interverranno infine all’incontro moderato da Diego Del Pozzo (Giornalista - Docente Universitario) “Luci sul digitale: opportunità produttive e distributive nell’audiovisivo”: Manuela Cacciamani (Presidente Editori e Creators Digitali Editori di ANICA), Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania), Vincenzo Piscopo (Studios Director Ciaopeople), Pietro Pinetti (CEO & Co-founder Studio Bozzetto), Rosanna Romano (Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania), Maria Carolina Terzi (Produttrice cinematografica Mad Entertainment).“In questa seconda edizione abbiamo provato ad indagare il comune denominatore dei creatori di contenuti ed artisti che hanno trovato soluzioni innovative per reinventare il proprio modo di esprimersi. Personalità che per necessità o virtù hanno trovato o ‘disegnato’ uno spazio nuovo e personale grazie alla propria capacità di ideare. Grazie alle tecnologie digitali, oggi si può arrivare a diventare professionisti passando attraverso il consenso di un pubblico digitale, in modo diretto e senza filtri.” spiega Marino Guarnieri, direttore artistico del Festival.“Il principale terreno di sfida è radicare virtualmente nel territorio un appuntamento di qualità e all’avanguardia, un autorevole contenitore di eccellenze, opere e testimonianze in questo settore che è in pieno sviluppo nel comparto dell’industria creativa mondiale. Un territorio che da sempre è stato culla di rilevanti e significative innovazioni tecniche e artistiche: ed auspichiamo che riflessione ed esperienze sul digitale, presente e futuro dell’entertainment locale, nazionale ed internazionale, trovino in Movies Animation & Digital spazio creativo e humus ideale per coniugare qualità di contenuti e trasformazioni, creatività ed innovazione, industria e cultura ” sottolinea Luciano Stella, ideatore dell’iniziativa.Il Direttore Artistico di “Movies Animation & Digital” - Marino Guarnieri è regista, animatore e illustratore, collabora con la società di produzione MAD Entertainment sin dalla sua fondazione. Ha contribuito ai successi di “L’arte della felicità” (2013 – European Film Awards) e di “Gatta Cenerentola”, di cui firma la regia (2017 – David di Donatello agli Effetti Digitali e Nastro D’Argento), Yaya e Lennie - The Walking Liberty (2021). Docente di animazione presso la Scuola Italiana di Comix e l'Accademia delle Belle Arti di Napoli.Dal 2019 è il presidente di ASIFA Italia, l’associazione che riunisce artisti e professionisti dell'animazione italiana.L'evento è organizzato dall'Associazione culturale Achab, con il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Film Commission Regione Campania. Partner: Mad Entertainment S.p.A. e Mosaicon Film S.r.l. Con il patrocinio morale di: Unione Industriali - Sezione Editoria Cultura e Spettacolo, ASIFA Italia, Cartoon Italia, Osservatorio territoriale Giovani della Federico II. Media Partner: FREVARCOM di Francesco Russo.