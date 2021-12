LUX VIDAE - A Chioggia le riprese della nuova serie TV

07/12/2021, 11:37

Sono cominciate a Chioggia le riprese della nuova serie TV prodotta da Lux Vide, il cui titolo è ancora in definizione, che si stanno svolgendo nei luoghi più caratteristici della cittadina lagunare, da Riva Vena alle calli del centro storico, alla diga di Sottomarina, trasformate per l’occasione in un set a cielo aperto fino al 21 dicembre 2021. Alcune scene saranno inoltre girate tra Venezia e il Castello di San Salvatore nel trevigiano.Il territorio sarà valorizzato esteticamente dalla bellezza degli scorci storici ed economicamente dall’impiego di maestranze e professionisti tecnici veneti, nonché dalla partecipazione di numerose comparse chioggiotte, reclutate anche dagli ambienti professionali, tra cui pescatori e sommozzatori.La Veneto Film Commission infatti, nell’ottica di promuovere non solo tutte le specificità paesaggistiche della Regione come set ideale, ma anche di favorire l’occupazione dei lavoratori veneti nel mondo dell’audiovisivo e creare indotto economico attraendo produzioni di livello e per un tempo prolungato di riprese (nel caso di Chioggia, 4 settimane), ha supportato Lux Vide con attività di location scouting.“Dopo il successo di Un passo dal cielo, che ha visto protagoniste le Dolomiti venete – dichiara il Direttore della Veneto Film Commission, Jacopo Chessa - Lux Vide, una delle principali case di produzione italiane, sceglie di nuovo la nostra regione per una miniserie dal gusto internazionale. Come Film Commission abbiamo creduto da subito nel potenziale di questo progetto, a cui abbiamo dato tutto il supporto necessario. Questa nuova produzione di Lux Vide porta inoltre l'attenzione su una località di grande potenziale turistico come Chioggia”.Luca Bernabei, produttore della serie e AD di Lux Vide, afferma: “continuiamo nel nostro percorso di valorizzazione dei piccoli e grandi tesori della penisola che a volte noi italiani non conosciamo ma che il mondo ama e ci invidia! “