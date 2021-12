FUTURE FILM FESTIVAL 21 - Dall'8 dicembre a Bologna

06/12/2021, 13:09

Dopo la due giorni al Laboratorio Aperto di Modena, prende il via mercoledì 8 dicembre anche a Bologna il Future Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di animazione.Il denso programma inizia l’8 dicembre all’Auditorium DAMSLab (Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b) con FUTURE VIDEOGAME (ore 10-13 e 14-16), un incontro curato e condotto da Ivan Venturi, game designer, developer, producer e publisher, cofondatore della prima software house italiana (Simulmondo), per esplorare i videogiochi made in Italy raccontati dagli stessi autori, per esplorare le infinite potenzialità narrative e audiovisive del medium del terzo millennio.Nel pomeriggio, ci si sposta in Cineteca (Sala Scorsese, via Riva di Reno, 72)) per l’avvio del Concorso Lungometraggi con tre proiezioni: ore 14.30, The Crossing (La Trversée), opera prima di Florence Miaihle (Francia, 2021), realizzato con la tecnica della pittura animata; ore 16,30, Climbing di Hye-mi Kim (Sud Corea, 2020); Snotty Boy (Rotzbub) di Santiago López Jover e Marcus H. Rosenmüller, (Germania-Austria, 2021), un’animazione politicamente scorretta e divertente, basata sulla vita e le opere dell’illustratore e fumettista Manfred Deix.A seguire, sempre in Cineteca, alle ore 18, verranno proiettati i primi cortometraggi in concorso, per lasciare poi spazio, alle ore 20, all’anteprima italiana di “Dozens of Norths” di Koji Yamamura (Giappone-Francia, 2021), con la presenza del regista in video call. Si tratta del primo lungometraggio scritto, dipinto e diretto da Koji Yamamura, tratto dalle illustrazioni dell’autore per il mensile Bungakukai (Bungeishunjū).In contemporanea, presso l’Auditorium DAMSLab continueranno le proiezioni dei lungometraggi in concorso, alle ore 20.30 con My Sunny Mad di Michela Pavlátová (Repubblica Ceca/Francia, Slovacchia, 2021). Alle ore 22,30, sempre al DAMS, inizia Piano terra || Ground Floor, il ciclo di proiezioni dedicate alla crisi ambientale con La collina dei conigli, di Martin Rosen (UK, USA, Canada, 1978).Tra gli appuntamenti da segnare in agenda per i primi giorni, l’ARVR Summit (arvrsummit.it), il nuovo evento italiano dedicato alle tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata, che si svolgerà giovedì 9 dicembre al DumBo di Bologna (via Casarini, 19). La giornata analizzerà le potenzialità delle nuove tecnologie immersive e le loro applicazioni nel gaming, nel cinema, nella moda e nello sport: workshop e networking con l’innovazione come unico comune denominatore.Organizzata da Doc Servizi e dalla sua area Doc Games, Comics & Cartoons, che associa professionisti di rilievo nei campi delle nuove tecnologie e dei new media, con la direzione artistica di Giulietta Fara e in collaborazione con l’Associazione Amici del Future Film Festival, la manifestazione ospita proiezioni e contenuti legati al mondo dell'animazione: dai concorsi internazionali di film e corti, ai premi legati allo sviluppo di opere in ambito AR/VR e “new frontiers”, workshop sulla realtà aumentata e virtuale, con esperti di gamification e professionisti del settore. A giudicare i film e i corti in concorso la giuria costituita da Marco Bellano (Università di Padova), Raul Garcia (Animation Department I Simpson) e Roy Menarini (Università di Bologna).