FREMANTLE E MAXXI - Insieme per la promozione dell'arte contemporanea

La società di produzione Fremantle, leader a livello internazionale nella ideazione, produzione e distribuzione di programmi d’intrattenimento, serie tv e film d’autore ha siglato un’inedita alleanza con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, poliedrica fucina di cultura aperta a tutti i linguaggi della creatività contemporanea.L’accordo prevede la realizzazione di una serie di masterclass girate negli spettacolari spazi del MAXXI progettati da Zaha Hadid, che vedono protagonisti cinque indiscussi maestri delle arti e della cultura italiana nel mondo: la pluripremiata fotografa Letizia Battaglia; il pioniere e maestro dell’architettura sostenibile Mario Cucinella; il poliedrico architetto e designer Piero Lissoni; il compositore Premio Oscar Nicola Piovani; il maestro dell’Arte Povera Michelangelo Pistoletto.Le cinque puntate della serie permetteranno agli spettatori di scoprire i segreti del mestiere e il processo creativo che accompagna la realizzazione dell’opera, grazie al racconto in prima persona degli artisti. Un racconto intimo e, nel contempo, formativo: gli esordi, la famiglia, gli incontri, lo studio, il lavoro, il successo. Frammenti di memoria, aneddoti inediti, episodi e ricordi personali che compongono un’unica storia, dell’artista e della persona.Un’occasione speciale per immergersi nelle parole e nelle esperienze di questi maestri che, grazie alla coproduzione Fremantle e MAXXI, incontrano un pubblico ancora più vasto, nazionale e internazionale, contribuendo a valorizzare l’arte italiana nel mondo.“Da sempre il MAXXI accompagna le sue mostre con un ricco programma di incontri con artisti, architetti, designer, filosofi, donne e uomini della cultura – dichiara Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI. “Durante il lockdown, siamo stati chiusi ma mai spenti e abbiamo trasferito online questo incredibile patrimonio di idee, con una produzione di video originali che hanno avuto oltre 15 milioni di visualizzazioni. Abbiamo imparato che MAXXI reale e MAXXI virtuale sono complementari. Per questo sono particolarmente lieta della inedita e innovativa collaborazione con Fremantle, eccellenza mondiale nella creazione e produzione audiovisiva. Insieme stiamo realizzando contenuti di altissima qualità, dando voce alle menti creative più interessanti del nostro tempo, per imparare dai grandi maestri”.“L’accordo con il MAXXI – commenta Andrea Scrosati, Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle – “si inserisce perfettamente nella strategia del gruppo che è da sempre impegnato nella produzione e nella valorizzazione di contenuti artistici locali su scala globale: si pensi alla forza con cui recentemente serie italiane come L’amica geniale o film come È stata la mano di Dio del premio Oscar Paolo Sorrentino si sono affermante a livello internazionale. La collaborazione con una istituzione artistica così prestigiosa come il MAXXI è un ulteriore tassello in questa direzione e testimonia il nostro impegno per il sostegno della cultura in tutte le sue forme”.