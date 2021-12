TRAFFICANTE DI VIRUS - Le musiche di Luca D'Alberto

01/12/2021, 14:50

È disponibile su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora del film Trafficante di virus, diretto da Costanza Quatriglio e prodotto da Pepito Produzioni, nelle sale a partire dal 29 novembre 2021.Il film è ispirato all’omonimo libro autobiografico della virologa Ilaria Capua, anche autrice della sceneggiatura. Nel cast Anna Foglietta, Michael E. Rodgers, Andrea Bosca, Roberto Citran e Paolo Calabresi.Le musiche originali del film sono firmate da Luca D’Alberto, compositore e polistrumentista che ha all’attivo molte prestigiose esperienze nel campo delle colonne sonore. Oltre ad aver già lavorato con la regista Costanza Quatriglio e con Michele Placido, ha composto musiche originali per numerosi progetti internazionali tra i quali si possono menzionare le creazioni multimediali di Saskia Boddeke e Peter Greenaway, le produzioni del Pina Bausch Tanztheater e le campagne di advertising di brand come Apple, Lancôme, National Lottery UK e Wimbledon.Il compositore ha all’attivo due album, Endless ed Exile, che hanno ottenuto ottimi riscontri in tutto il mondo e gli hanno consentito di esibirsi nell’ambito di importanti contesti come L’Elbphilharmonie di Amburgo e l’Eurosonic Festival di Groninga.