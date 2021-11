LA GIUSTA DISTANZA - Il 25 novembre alle 19:15 su Rai Movie

25/11/2021, 09:25

In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette gioved 25 novembre 2021 alle ore 19.15 il filmLa giovane e bella maestra Mara, in procinto di trasferirsi in Brasile, arriva nel piccolo paesino veneto di Concadalbero, attirando l'attenzione degli abitanti.La donna stringe un legame d'amicizia con un meccanico di origini tunisine. Quando Mara viene ritrovata barbaramente uccisa, lo straniero risulta il principale sospettato dell'omicidio. Un giornalista, Giovanni, decide di indagare per fare chiarezza sulla vicenda.Diretto da Carlo Mazzacurati, nel cast Giovanni Capovilla, Valentina Lodovini, Ahmed Hafiene, Giuseppe Battiston, Fabrizio Bentivoglio e Marina Rocco.