21/11/2021, 17:45

Basim è un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d’Avorio, Anna la figlia di un trafficante di migranti. In fuga, attraverso i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna, troveranno insieme, nell’amore l’uno per l’altra, la forza per camminare verso il futuro, senza più guardarsi alle spalle. E’ il film di Laura Luchetti “Fiore Gemello”, in onda lunedì 22 novembre alle 22.15 su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia", senza interruzioni pubblicitarie. Tra gli interpreti, Giorgio Colangeli, Aniello Arena, Fausto Verginelli, Anastasyia Bogach, Kalill Kone.Prima mondiale al Toronto International Film Festival, il film ha ricevuto la Menzione speciale del Premio Fipresci ed è stato candidato all’Eurimages Audentia Award.