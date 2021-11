MILA - Il 20 novembre alla 19:55 su Rai Gulp

17/11/2021, 08:10

Sabato 20 novembre 2021, alle 19.55, su Rai Gulp, sarà proposto in prima mondiale lo speciale di animazione “”. L’opera, scritta e diretta da Cinzia Angelini, sarà proposta in occasione del 30° anniversario dalla ratifica dell’Italia della “Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” delle Nazioni Unite. L’opera, frutto di una produzione internazionale a cui ha partecipato Rai Ragazzi, mostra la guerra con gli occhi di una bambina, mescolando paura e speranza con poesia e immaginazione.Un film, selezionato in ben 106 festival e manifestazioni, che ha già vinto 42 premi in tutto il mondo, da Seoul a Seattle, da Santa Monica a Giffoni, e che giungerà per la prima volta al pubblico televisivo sulla Rai. Il film è tratto dalle storie vere sulla Seconda Guerra Mondiale che la madre della regista Cinzia Angelini ha più volte raccontato, e in particolare dei bombardamenti che colpirono Trento nel 1943. Nel film, il personaggio di Mila rappresenta il meglio dell’umanità. Per quanto abbia perso ogni cosa, la famiglia, la casa e la sua pace, Mila non ha perso la speranza. La sua umanità e la sua immaginazione le permettono di stabilire un forte contatto con gli altri e di donare la speranza anche all’inconsolabile sconosciuta che le salva la vita.” è stato prodotto grazie allo sforzo di un team internazionale di 350 artisti da 35 Paesi. Inclusione e diversità sono state le chiavi fondamentali per assemblare un team di volontari di lingue e culture diverse.L’opera è stata coprodotta da Pepper Max Film, Pixel Cartoon, IbiscusMedia, Cinesite, Aniventure, in collaborazione con Rai Ragazzi, con il Patrocinio di Unicef Italia e il sostegno di Trentino Film Commission.