PRIMA DI TUTTO - Il 12 novembre a Roma presentazione del libro di Marco Simon Puccioni

11/11/2021, 15:43

Il 12 Novembre 2021 alle ore 18:00 presso l’AR.MA Teatro di Roma, si terrà la presentazione del libro Prima di tutto, una favola di Marco Simon Puccioni con le illustrazioni di Gisella Penazzi. Il libro verrà introdotto da una tavola rotonda sui temi della omogenitorialità e discriminazione insieme a Marco S. Puccioni, Giampietro Preziosa e Nichi Vendola.Questa breve storia illustrata è tratta da un cartone animato dal titolo La favola dei due marinai, che introduceva il documentario PRIMA DI TUTTO di Marco Simon Puccioni, prodotto da Giampietro Preziosa per Inthelfilm e menzione speciale ai Nastri d'Argento 2016. Il cartone nasceva dall’esigenza di raccontare in forma di favola per l’infanzia la venuta al mondo di una coppia di gemelli e questo libro, sempre con le belle illustrazioni di Gisella Penazzi, ha le stesse intenzioni.Vista l’importante di un tema tanto dibattuto nella nostra società, l’associazione culturale Chipiùneart in collaborazione con Inthelfilm, OPM Valdese e Famiglie Arcobaleno ha deciso di creare questo libro dedicato a tutti i bambini e a tutti i tipi di famiglia per sensibilizzare e imparare a conoscere e accettare i tanti modi in cui l’amore può creare una famiglia.Chi sente fortemente di voler diventare genitore, ma per qualsiasi motivo non può farlo naturalmente o con l’adozione, deve ricorrere all’aiuto della scienza medica, ma soprattutto alla generosità di altre persone. Scrive l’autore: “Vogliamo raccontare con onestà questa bella storia non solo ai nostri figli, ma anche a tutti gli altri, grandi e piccini, perché se è vero che le circostanze possono essere inusuali, questi bambini sono comunque stati concepiti nell’amore.”Il documentario Prima di tutto (2012) e il successivo capitolo Tuttinsieme (2020) sono i primi due capitoli della serie di documentari genitorialità, delle coppie gay, ma non solo, dal titolo “My journey to meet you” di M.S. Puccioni e prodotti da Inthelfilm.