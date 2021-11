ESSAI - Negli UCI Cinemas il 15 novembre "Ariaferma"

11/11/2021, 15:31

Luned 15 novembre 2021 negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema dautore, lappuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualit. Il protagonista di questa settimana "", il film diretto da Leonardo Di Costanzo e distribuito da Vision DistributionLa storia ambientata in un carcere ormai in degrado che sta per essere chiuso. Allultimo momento arriva per un contrordine: 12 detenuti ed alcuni agenti di polizia penitenziaria dovranno restarci un po' pi a lungo degli altri perch la struttura che dovrebbe accogliere i detenuti non a momento disponibile. Diventa quindi necessario gestire in modo nuovo il rapporto considerato che gran parte dell'edificio ormai chiusa.Le multisale del Circuito in cui attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Cagliari (CA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).