ESSAI - L'8 novembre negli UCI Cinemas "A Chiara" di Jonas Carpignano

04/11/2021, 15:35

Luned 8 novembre 2021 negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema dautore, lappuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualit. Il protagonista di questa settimana A Chiara, il film di diretto da Jonas Carpignano e distribuito da Lucky Red.Il lungometraggio inizia con il 18esimo compleanno di Giulia, figlia maggiore di una famiglia di Gioia Tauro. Sua sorella Chiara di anni ne ha 15 ed nella fase della vita in cui comincia a porsi molte domande. Quando per suo padre Claudio sfugge alle forze dell'ordine le domande che Chiara pone alla sua famiglia diventano scomode: non abbastanza grande per capire, non sa che ci sono cose che meglio non sapere e cose che non meglio non dire. Ma Chiara non sa stare zitta e non smette di cercare risposte, soprattutto da quel padre cui profondamente legata e che ha appena rivelato un lato di s a lei completamente sconosciuto.Le multisale del Circuito in cui attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Cagliari (CA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).