MOVIEVALLEY 10 - I vincitori

30/10/2021, 12:35

Si conclusa la decima edizione di Movievalley - Festival Internazionale di Corti in Concorso. Ecco dunque lelenco di tutti i vincitori di questanno:Miglior corto della categoria Fiction italiana: Dopo di Giulio Filippo Giunti (Italia, 12:00)Miglior corto della categoria Fiction Internazionale⁣: Dọlpọ̀ is Fine di Ethosheia Hylton (Regno Unito, 15:00)Miglior corto della categoria Animazione: After The Eclipse di Maria Beatriz Ramirez Blankenhorst (Argentina, 12:00)Miglior corto della categoria Green Fork- agricoltura sostenibile e alimentazione sana (con il supporto di NaturaS): Organic Baby di Marguerite Hayter, Laetitia Beau (Francia, 5:59) e X Fastidiosa di Tizo All, Marc Philipp Gabriel (Italia, 1:00)Premio Internazionale Fellini per la miglior regia: Hanged di Roqiye Tavakoli (Iran, 12:55)Premio Giulietta Masina per il miglior interprete femminile: Anahita Afshar in Witness di Ali Asgari (Iran, 14:58)Premio Vittorio Gasmann per il miglior interprete maschile: Branko Zavrsan in Il confine un bosco di Giorgio Milocco (Italia, 15:00)Premio speciale della giuria del Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede Piemonte per il miglior corto danimazione: After The Eclipse di Maria Beatriz Ramirez Blankenhorst (Argentina, 12:00)Premio Gino Pellegrini per la migliore scenografia: Ivana Lovre per Just for the Record di Vojin Vasovic (Serbia, 7:01)Miglior corto di fiction internazionale per la giuria del CITEM⁣: Solution for Sadness di Marc Martnez Jordn, Tuixn Benet (Spagna, 15:00)