Si detto, scritto e filmato di tutto su Fellini: il suo carattere, la sua arte, la sua poesia, le sue bugie, le sue moltissime maschere, il suo incanto, le sue stravaganze, le sue ossessioni e altro ancora. Ma nessuno finora si proposto di indagare il suo profondo interesse, fascinazione e mai cessato empito per quello che lui definiva in breve il mistero, lesoterico, il mondo non visto. Lo fa Anselma dell'Olio in, in onda sabato 30 ottobre 2021 alle 22.50 su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore".Si sa che Fellini amava i maghi, i chiromanti, i cartomanti, gli astrologi, la psicoanalisi junghiana, i medium, i telepatici, i veggenti, i Tarocchi e qualsiasi cosa lo mettesse in contatto, o promettesse di farlo, con il sovrannaturale, il paranormale, linvisibile, linfinito. Il documentario si propone di raccontare questo lato immenso dellautore, innamorato del Mistero che attraversa ogni sua opera.