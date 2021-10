20/10/2021, 09:43

Alva in scena "", documentario sui 40 anni di lavoro, sulle passioni, sull'etica e la ricerca estetica di Hangar Design Group: uno sguardo intimo e distaccato sul pensiero creativo, la poetica del viaggio e la perenne ricerca dellidea perduta.Spunto intimistico per un team di progettisti fuori dagli schemi, "", diretto dal regista Daniele Barraco, verr proiettato sabato 23 ottobre 2021 presso il Teatro Franco Parenti di Milano (alle ore 11.30 nella Sala Testori, ingresso ufficiale via Botta 18). Il docu-film sar visibile anche online dal 21 al 24 ottobre, giorni in cui in programma il MDFF.Il Festival, giunto questanno alla sua IX edizione, incentrato sul tema del Reset con oltre 50 film tra corti, lungometraggi, fiction e documentari, film sperimentali o narrativi, suddivisi nelle tematiche Architecture, Design, Urban Life, Sustainability, Biography, Art of thinking e Food.Agenzia creativa internazionale, fondata da Alberto Bovo e Sandro Manente nel 1980 a Mogliano Veneto - oggi con sedi anche a Milano, New York e Shanghai - Hangar Design Group abbraccia, attraverso la chiave del design strategico, tutti i campi relativi alla progettazione di brand: dalla comunicazione visiva al retail, dal design di prodotto al digital.I progetti di Hangar Design Group sono figli di tutti i luoghi e delle esperienze vissuti da un team di creativi che trova nel viaggio la sua essenza primaria. Il docu-film riflette questa costante ricerca, con protagonisti che si muovono dentro le citt che frequentano e vivono, in un viaggio continuo, muto, intimo.Un viaggio fisico, oltre che metaforico, che li porta ad attraversare citt, confini, continenti - dalla vicina e amata Venezia alle pi lontane Shanghai e New York. Il regista fissa lo sguardo sui protagonisti, creando una trama di movimenti lenti, indugi, continue esplorazioni.- ha detto, regista -- ha dichiarato l'Architetto