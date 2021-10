CUORI - Dal 17 ottobre in prima serata su Rai1

16/10/2021, 09:20

Prende il via domenica 17 ottobre 2021 alle 21.25 su Rai1 la nuova fiction “”, dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza.La serie, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, diretta da Riccardo Donna, vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.Nel primo episodio dal titolo "", Cesare Corvara, primario dell’ospedale “Molinette”, sta radunando a Torino una squadra per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Un’impresa titanica che ha già spinto Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia, cardiologa a Houston, si imbarca su un aereo diretto a Torino. L’incontro tra i due sarà una sorpresa per entrambi che porterà scompiglio nelle loro e altrui vite...Nel secondo intitolato "" li primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non si fidano di una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale dove deve iniziare il tirocinio che il padre, Cesare Corvara, l’ha costretta a fare. Nel frattempo Cesare deve difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo a rischio il suo primariato. E una scommessa che rischia di mandare in fumo anni di sacrifici, ma lui si fida ciecamente di sua moglie.