L'ITALIA DEL CINEMA IN MOSTRA A BERLINO - Dal 16 ottobre al 14 novembre 2021 le foto di Gianni Fiorito, Philippe Antonello e Stefano Montesi

Un viaggio in Italia attraverso il cinema e gli scatti di tre grandi fotografi, Philippe Antonello, Gianni Fiorito e Stefano Montesi, sui set di alcuni tra i più importanti film e serie tv degli ultimi anni: The Young Pope e The New Pope di Paolo Sorrentino, Catch-22 di George Clooney, Grant Heslov e Ellen Kuras e Freaks Out di Gabriele Mainetti.Sarà inaugurata a Berlino sabato 16 ottobre 2021 la mostra L’Italia nel cinema, il cinema in Italia: The Young Pope, The New Pope, Catch-22 in programma fino a metà novembre.Sede dell’evento il Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg dove dal 10 al 14 novembre 2021 si terrà anche l’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin.Un racconto in trenta foto di un Paese e delle sue grandi potenzialità attraverso straordinarie bellezze artistiche e suggestivi paesaggi, noti e meno noti, colti dalla sensibilità di tre luminari della macchina fotografica per celebrare il rapporto tra cinema e fotografia nella sua massima espressione artistica.Si parte dalla Tuscia (dove la mostra ha avuto origine e dove hanno trovato delle location ideali le produzioni rappresentate nelle foto esposte), da Roma e dal Lazio per arrivare da un lato in Sardegna, dall’altro a Venezia e Cortina d’Ampezzo, passando per la Calabria e l’Abruzzo.La mostra testimonierà ancora una volta come l’arte e l’industria cinematografica possano essere un fenomenale strumento di sviluppo del territorio italiano a livello economico, culturale e turistico. Per le grandi città d’arte, com’è sempre avvenuto, ma anche e soprattutto per quei luoghi della Penisola ancora poco conosciuti dal pubblico internazionale, che il cinema può contribuire a valorizzare ed esaltare.L’Italia nel cinema, il cinema in Italia: The Young Pope, The New Pope, Catch-22 è organizzata dal Tuscia Film Fest e dall’Italian Film Festival Berlin con il supporto della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia in Germania, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, di Anica, del Comune di Viterbo e di Ance Viterbo.Sarà visitabile con ingresso libero e possibilità di visita guidata tutti i giorni dal 16 ottobre al 14 novembre 2021 negli orari di apertura del cinema.Nella stessa location dal 10 al 14 novembre avrà luogo l’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin che come ogni anno proporrà una selezione di film italiani dell’ultima stagione cinematografica accompagnati dagli incontri con autori e interpreti, una retrospettiva, i business days promossi da Anica oltre a numerosi eventi collaterali.