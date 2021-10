RITORNO AL PRESENTE - Iniziate le riprese del film di Max Nardari

07/10/2021, 14:00

Primo ciak il 6 ottobre 2021 per "" di Max Nardari prodotto dalla sua casa di produzione Reset Production. Nel cast Daniela Poggi, Attilio Fontana e Clizia Fornasier protagonisti di un cortometraggio realizzato con il Fondo Regionale Veneto POR FESR - 3.3.2 2020 (2014-2021) e girato nella splendida cornice di Vittorio Veneto.Padovano dorigine, vissuto a Treviso per molti anni, ora trapiantato a Roma,torna cos nella sua terra natale per affrontare in un cortometraggio - nei tripli panni di autore, regista e produttore - dai toni della commedia, in modo ironico, il dramma dell' incomunicabilità dei nostri giorni. "" - spiega - "". In un confronto fra passato e presente gli autori, grazie anche alla professionalità e allironia dei tre protagonisti Daniela Poggi, Attilio Fontana e Clizia Fornasier, invitano ad una riflessione su tematiche come la privacy e la dipendenza dai social che stanno portando sempre pi a sintomi depressivi e compulsivi.Max Nardari e il coautore Fausto Petronzio hanno avuto sempre nei loro lavori cinematografici una particolare attenzione alle tematiche sociali quali lomofobia, il razzismo (film ""), la solidarietà femminile , il confronto interculturale, la disgregazione familiare (film "") e ladozione (corto "") affrontandole sempre con il linguaggio fresco ed immediato della commedia. I loro lavori hanno avuto sempre una grande visibilità, vincendo numerosi festival nazionali e internazionali e sono stati distribuiti da Rai Cinema per la visione e lo stile e il linguaggio cinematografico proposto, con riferimento in particolare alla innovatività. Il film "", tra laltro, stato trasmesso in anteprima tv su Rai 1 in prima serata lo scorso 7 settembre 2021 ottenendo quasi due milioni di ascolti. Lultimo film di Max Nardari dal titolo "", uscito a maggio 2021, invece lo potete vedere in esclusiva sulla piattaforma Chili.