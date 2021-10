BASILICATA - Tre produzioni nel lagonegrese

06/10/2021, 19:01

La Basilicata si conferma sempre più terra di cinema.Quest’autunno il fermento più grande si registra nell’area sud, nel lagonegrese in particolare, scelta come set da ben tre produzioni.Appena terminate a ridosso del lago Laudemio, nel suggestivo territorio di Lagonegro, le riprese della troupe di “” il canale televisivo tematico dedicato al food. Presente sul posto il famoso cuoco, volto noto del canale tv. Un’intera puntata tratterà i sapori ed i piatti tipici della zona, ma anche le sue indiscusse bellezze naturalistiche.Ancora al lavoro sempre nel lagonegrese, il cast de “”, road movie diretto da Andrea Zuliani che firma anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Francesca Scanu. Prodotto da Giovanni Amico per TwisterFilm, Marco Luca Cattaneo & Valentina Quarantini per Rain Dog's con Showlab e con il sostegno di MIBACT e Rai Cinema, “” vede nel cast Emma Benini, Anastasia Doaga, Matteo Martari, Max Mazzotta, Yuri Casagrande Conti e Irene Maiorino. "" - spiega, presidente del Gal 'La cittadella del sapere' - "”.Torna invece in Basilicata, a Maratea, per girare il suo ultimo film “”,. Accanto all’attore e regista lucano, che nella cittadina aveva ambientato anche la sua pellicola d’esordio alla regia “” anche la cantante Giorgia. “" - conclude Muscolino - "”.