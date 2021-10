INTERNATIONAL TOUR FILM FEST 10 - I vincitori

06/10/2021, 12:00

Il variegato percorso dell'che ha toccato le principalicitt del Lazio e si arricchito, quest'anno, con la partecipazione alla 78.ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, arrivato alla tappa conclusiva per l'Italia.L'appuntamento del 3 ottobre a Civitavecchia chiude una fortunata edizione, la decima, partita il 29 settembre con un Gal di Apertura ricco di ospiti, e proseguita tra vari eventi di cinema, arte, cultura, moda e un pizzico di glamour.I riflettori della finale si sono accesi gi nel tardo pomeriggio con un super ospite:Dacia Maraini che ha presentato il suo ultimo libro "Una rivoluzione gentile"; evisitato la mostra fotografica, curata da Tiziana Giuliani e Daniela Sisti , "Viaggionella memoria"; nella quale la stessa scrittrice Premio Campiello protagonista in unraro scatto insieme al collettivo femminista locale.Sempre alle 18, il festival organizzato dallo storico patron Piero Pacchiarotti, rivela tutta la sua connotazione internazionale con la presenza del regista e sceneggiatore Veit Helmer, arrivato direttamente da Berlino per presentare una rassegna di suoi celebri cortometraggi e per premiare l'iraniano Ali Asgari, vincitore con il suo "Witness"; della sezione fiction.Alla stessa ora, Dacia Maraini e il poeta Elio Pecora, hanno proclamato i vincitori di "Un mare di libri";, concorso letterario di ottimo livello, organizzato da Marina Marucci e presentato dalla stessa con la giornalista Barbara Carrer.Questo viaggio nellincantato mondo del cinema e della cultura, terminato con uno scoppiettante Gal di Chiusura, presentato da Anastasia Vasylieva e Simone Gallo, alla presenza delle autorit e di un parterre di super ospiti legati al mondo del cinema, dell'nformazione e della cultura.Nel corso dell'evento, lattrice Giuditta Saltarini, moglie dell'indimenticato Renato Rascel, stata insignita del ITFF Special Award, lasciando poi il palco alla premiazione del regista Salvo Spoto e dello Chef Bruno Barbieri (in videomessaggio) per il film fuori concorso "Sosia - La vita degli altri". Riconoscimenti anche per lo scrittore Federico Moccia e il premio Oscar per la fotografia Blasco Giurato.Ma stata, soprattutto, la serata della premiazione dei vincitori del Festival: Premio della Critica 2021 a "Alice e il Paese che si meraviglia" di Giulia Grandinetti (Italia, 2020), Miglior Lungometraggio a "El arte de volver" di Pedro Collantes (Spagna, 2020), Miglior Documentario a "Dajla: cine y olvido" di Arturo Dueas (Spagna, 2020). E ancora: Miglior Animazione a "Only a Child" di Simone Giampaolo (Svizzera, 2020), per terminare con "Humans of Emilia Romagna" di Valerio Frattini e Nicoletta Mongardi (Italia, 2021), premiati come Miglior Turismo 2021. Al termine la Cena di Gala a cura dello chef Ugo Patierno.Il tutto in attesa di partire per un tour internazionale che porter l'amore per il cinema nelle pi importanti citt del mondo.