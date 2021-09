CENT'ANNI DOPO - Il doc sui 100 anni di PCI in proiezione a Bari e Matera

21/09/2021, 08:12

Si terranno nei prossimi giorni (venerdì 24 settembre a Bari e sabato 25 a Matera) le prime due proiezioni in presenza del film “” realizzato per il centenario della nascita del PCI dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer, con la regia di Monica Maurer e il montaggio di Milena Fiore.A Bari la proiezione si terrà presso il caffè letterario Prinz Zaum, venerdì 24 alle ore 19; seguiranno dibattito e interventi musicali di Antonella Lacasella, Loredana Savino e Gerardo Tango.Sabato 25 a Matera la proiezione si terrà alle 18 a Palazzo Lanfranchi; l’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Basilicata Futuro, vedrà gli interventi di Giovanni Casaletto, Salvatore Adduce, Piero Di Siena, Ugo Sposetti, Eustachio Nicoletti; interventi in collegamento di Monica Maurer, Milena Fiore, Alexander Hobel, Vincenzo Vita.Nelle prossime settimane sono in programmazione altre proiezioni e presentazioni del film a Catania, Potenza, Alessandria, Napoli, Bologna, Firenze, Pisa e Roma.