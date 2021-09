CG ENTERTAINMENT

15/09/2021, 14:45

Grazie a Draka Distribution sono ora disponibili On Demand su CG DIGITAL e sulle principali piattaformedi Sean Cisterna edi Saverio Di Biagio.Dal pluri-premiato romanzo “In cerca di Marco” di Kenneth C. Cancellara, In vino veritas è una divertente commedia sulla magia del vino, ambientata nella campagna di Acerenza in Basilicata.Mark Gentile, canadese di origini italiane, dopo un grave fallimento lavorativo, torna nell’Italia della sua infanzia. Nel paesino di Acerenza, trova la fattoria e la vigna di suo nonno in stato di abbandono. Senza alcuna esperienza nel campo, Mark decide di riportare in vita la proprietà e la produzione del vino, coinvolgendo tutto il paese. Ha inizio una divertente e magica avventura.è un urban-fantasy tratto dall’omonimo libro di Francesco Dimitri, autore di romanzi fantasy e saggi, definito dai critici “una tra le voci più significative dell’ultima generazione della saggistica e del fantastico”.P. è un trentenne insoddisfatto, condizionato da molte situazioni che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, l’asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario, il suo coinquilino, tanto spigliato quanto superficiale; Margherita, la ragazza di cui è invaghito e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. conosce Sofia, bella e intrigante, somigliante alla ragazza che sogna tutte le notti; tra i due esplode un sentimento incontenibile ed egli sembra finalmente aver trovato la ragazza dei suoi sogni. Ma Alessandro, giovane dalla doppia vita e con la passione per l’occulto, un vecchio amico che P. rincontra dopo anni, finirà per metterlo in guardia dalla dolce Sofia della quale P. è ormai innamorato. Attraverso un mondo pieno di retroscena misteriosi, P. scoprirà che incanto e magia possono avere molti significati mentre amare può voler dire morire.