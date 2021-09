CINEOFF 2021 - Dal 16 al 19 settembre 2021 ad Offagna

10/09/2021, 18:28

Quattro giorni di eventi, proiezioni, incontri, dal 16 al 19 settembre 2021 ad Offagna (AN), per la seconda edizione di, festival di cinema indipendente, che ha visto la partecipazione di quasi 200 opere da tutta Italia e che vuole dare attenzione agli aspetti artistici ma anche a quelli produttivi, legati agli aspetti economici dell'opera, e del fare intesi come capacità artigianali delle maestranze di settore.Un festival che vuole aprire una riflessione sull'accesso al cinema delle donne attraverso il focus Women in progress, e il premio CinemaèDonna dedicato a Marisa Galeazzi Saracinelli.Tra gli ospiti di questa edizione si segnalano: il regista Paolo Benvenuti, il Presidente di giuria Claudio Zamarion, direttore della fotografia e produttore, Desirèe Popper, attrice e produttrice di progetti al femminile, Vinicio Canton sceneggiatore e fondatore di Writers Guild Italia, Enzo Salvi, in un ruolo inedito all'interno di uno dei film finalisti, il regista e comico Andrea Muzzi e la regista pesarese Marta Miniucchi, con il docufilm Benelli su Benelli presentato alle giornate degli autori del Festival del cinema di Venezia.Tutti gli eventi sono gratuiti e prenotabili su EVENTBRITE.IT (cercando Cineoff), obbligatoria la prenotazione e il GREEN PASS. La sala proiezioni è nella Chiesa del Ss. Sacramento. Per info 3661085407.All’interno della manifestazione Cna Cinema e Audiovisivo Marche ha istituito il premio ai Mestieri del cinema che sarà consegnato domenica 19 settembre in occasione della premiazione. Ritorna il premio Marisa Galeazzi Saracinelli CinemaèDonna per omaggiare un’artista del cinema, settore che da sempre registra una forte presenza maschile. E per ricordare una figura di rilievo del mondo della cultura e della politica marchigiana che si è sempre impegnata per promuovere la parità di genere.Giovedì 16 settembre, dopo il brindisi inaugurale alle ore 19.00 alla Vigna della Cava di Offagna, aprirà il festival alle ore 21,00 il docufilm Benelli su Benelli, che sarà presentato alle Giornate degli autori, all'interno della 78a Mostra internazionale d' Arte Cinematografica di Venezia e poi sbarcherà a Cineoff, alla presenza della regista, della sceneggiatrice e del produttore e dal direttivo di Cna cinema e audiovisivo Marche.Un docufilm ispirato alla vita del leggendario pilota Tonino Benelli in cui, grazie al lavoro di un team al femminile della regista Marta Miniucchi (Green Pinocchio 2019) e della sceneggiatrice Annapaola Fabbri, entrambi pesaresi, è stata ricostruita, sullo sfondo dell’Italia tra le due guerre, la breve vita umana e sportiva del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro, un marchio divenuto leggendario. Le gesta di Tonino Benelli (Alessandro Gimelli), accompagnate dalla voce di Neri Marcorè, sono ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction.Benelli su Benelli, è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, che torna dopo Est di Antonio Pisu, presentato lo scorso anno alle Notti Veneziane e diventato una mini serie (ora on air su Sky), con Albedo Productions di Cinzia Salvioli, ed è stato realizzato con il contributo di Regione Marche - Fondi POR-FESR 2014-2020, Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, Comune di Pesaro, Riviera Banca.Si prosegue poi venerdì 17 alle 10.00 con una mattinata, realizzata in collaborazione con Il corso di cinema di Accademia di Belle Arti Poliarte, dedicata al cinema di ricerca con la proiezione del film Puccini e la fanciulla e l'incontro con il regista Paolo Benvenuti, di cui si segnalano Il bacio di Giuda, 1988 (Festival di Venezia e di Toronto), Confortorio, 1992 (Premio della Giuria dei Giovani al Festival di Locarno), Gostanza di Libbiano (Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno), Segreti di Stato (Festival di Venezia e di Toronto) Puccini e la fanciulla (Festival di Venezia, di Parigi, di Tokio, di Pechino, di N.Y.).Sabato alle 11.00 la proiezione del corto Il primo giorno, con Giorgio Colangeli, prodotto dalla Scuola di Cinema della Calabria e incontro (in collegamento) con Walter Cordopatri, Direttore della scuola, e con gli studenti. Domenica mattina, ore 10.00, l'incontro No script, no party con Vinicio Canton, sceneggiatore e autore di serie tv, socio fondatore di Writers Guild Italia. Il titolo riprende la campagna social #noscriptnofilm lanciata da Writers Guild Italia per promuovere il riconoscimento degli sceneggiatori e la valorizzazione del loro lavoro.A seguire, ore 11.00, l'incontro con Claudio Marceddu, direttore della fotografia, Il ministro (2016), Last Christmas (2017), Malerba (2018) e documentari Sa femina accabadora (2018), Diario di tonnara (2019) Come niente (2021).Nel pomeriggio, ore 15.00, la tavola rotonda Women in progress, che prenderà avvio dalla proiezione del corto Bisanzio, il racconto distopico di un mondo dove l'arte viene negata alle donne, e vedrà l'intervento di Desirèe Popper, attrice e produttrice di progetti al femminile, Chiara Cingolani, regista, Giulia Betti, sceneggiatrice, Davide Como regista del corto Bisanzio, Simona Ripari, in rappresentanza di Mujeres del Cinema Marche.Durante la cerimonia di premiazione, dalle 17.00 in poi, sarà presentata la giuria composta dal Presidente Claudio Zamarion, Mohamed Hossameldin, Claudio Marceddu, Vinicio Canton, Mara Di Maio, Carlo Pesaresi, Cristina Ilari e verranno assegnati i premi, realizzati a mano dalla Rinoteca, ai vincitori per ogni categoria.A condurre l'evento Giorgia Fiori, attrice ascolana, tra gli interpreti del film Lupo Bianco, in anteprima alla 78^ Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia.