VENEZIA 78 - Ronn Moss e Lino Banfi presentano "Viaggio a sorpresa"

11/09/2021, 12:59

Ci sono stati anchealla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. La star americana e lamatissimo comico pugliese hanno sfilato sul red carpet venerd 10 settembre per presentare alla Terrazza Biennale le prime immagini del filmche li vede protagonisti.Ambientato tra New York e la Puglia, una commedia brillante che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito dell'immobile ne succederanno di tutti i colori, ma non tutto ci che sembra.Prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e DevRonn Enterprises, in coproduzione con Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto DIntrono, Nicola Palermo, Emanuele Di Palma della Bcc di San Marzano, Surprise Trip (che ha vinto ilcon Hoas Group) diretto da Roberto Baeli e uscir in autunno. Nel cast anche Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno e Tot Onnis.