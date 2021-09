VENEZIA 78 - Al Lido un happening per i "Naviganti" di Donpasta

05/09/2021, 11:32

Un happening all’ora del tramonto, in un sorprendente scenario, quello dell’Isola di Edipo al Lido: musica e cucina di, una travolgente performance di Daniele Sepe al sax e Mario Nappi al piano, le scenografie di Giulia Bonaldi, con il vj Antonello Carbone e Dog Visual; la cucina live di Slou e Casone Vecio di Marano, i vini di “Puglia in Rosé”. Una festa come antidoto alla paura, come celebrazione della vita e dell’arte in ogni sua forma." - afferma. "".A sua volta, Presidente di Apulia Film Commission, dichiara: “”., Direttore generale della Fondazione Con Il Sud conclude: “”.