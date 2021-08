GIORNATE DEGLI AUTORI 18 - “Il Mondo a Scatti” il 31 agosto nella sala Laguna del Lido di Venezia

Cecilia Mangini



, il film documentario di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli (2021, 89 minuti) nato con il sostegno di ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico - Sardegna Film Commission, e prodotto da Officina Visioni, Istituto Luce e Rai Cinema, sar proiettato il 31 agosto 2021 alle ore 18,00 nella sala Laguna del Lido di Venezia. La presentazione del film sar levento di pre-apertura direalizzato daun percorso per immagini che intreccia sguardi e istantanee di ieri e di oggi, a colori o in bianco e nero, attraverso un dialogo tra due persone che riflettono sulle cose visibili e invisibili del mondo: Cecilia Mangini, la grande documentarista recentemente scomparsa, inarrestabile fotografa, regista e sceneggiatrice, e Paolo Pisanelli, fotografo, regista e curatore di eventi culturali. Nel film Cecilia Mangini - legata allanalogico della pellicola da sviluppare e da stampare - decide di avventurarsi nel digitale da cui si sente esclusa. E la magia della fotografia rinasce, e incanta gli occhi., un modo di sperimentare visioni e di riflettere sulle trasformazioni delle immagini fisse e delle immagini in movimento, nella sua realizzazione ha coinvolto anche la Sardegna: tante delle sequenze proposte, infatti, sono state girate negli spazi dell'ISRE, in particolare allAuditorium ISRE Giovanni Lilliu di Nuoro. Memorabile la scena in cui Cecilia Mangini indossa un paio di occhiali da sole, sul palco, illuminata dai flash di decine di studenti accordi per assistere alla sua masterclass una lezione magistrale di visione. Simbolica poi la foto che ritrae Cecilia Mangini nelle sale del Museo del Costume con alle spalle uno dei sui scatti pi celebri una moltitudine di volti maschili che osservano con stupore una donna alle prese con una macchina fotografica.- spiega Paolo Pisanelli -