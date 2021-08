VIGATA FILM FESTIVAL 1 - Dal 2 al 5 settembre a Punta Secca

20/08/2021, 09:04

Ilsi svolgerà dal 2 al 5 settembre 2021 a Punta Secca, piccolo borgo di pescatori in provincia di Ragusa (Sicilia), divenuto famoso grazie alla serie televisiva de “”. Ed è da qui che il Festival prende il nome di “Vigata”, ovvero il paese immaginario creato dallo scrittore Andrea Camilleri. Anche se nella realtà Vigata corrisponde a Porto Empedocle, la troupe televisiva ha scelto come location per girare la serie tv, la provincia di Ragusa. L’abitazione di Montalbano è, infatti, collocata nel piccolo villaggio di pescatori di Punta Secca.Ilè stato ideato da, per omaggiare lo scrittore siciliano Andrea Camilleri e il regista Alberto Sironi grazie al quale insieme allo scenografo Luciano Ricceri, hanno valorizzato la Sicilia orientale e le meraviglie del barocco ibleo.Per 4 giorni il villaggio di Punta Secca si trasformerà in un cinema a cielo aperto con proiezioni di lungometraggi e un concorso di cortometraggi nel cortile del faro, conversazioni con ospiti durante il bellissimo tramonto accanto la casa di Montalbano. Un festival che vuole promuovere opere di registi da tutto il mondo in una location unica, ricca di suggestioni e poesia.