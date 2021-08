FREE - LIBERI - Dal 26 agosto al cinema

11/08/2021, 16:43

FREE Liberi, la commedia pluripremiata, sbarca finalmente al cinema dal 26 agosto. Ismaele Film lieta di annunciare lapprodo sui maxischermi del film prodotto da Golden Hour Films e Ismaele Film con Rai Cinema, realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission - Regione Puglia e presentato alla 77esima Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia.Tenendo fede al suo fare controcorrente e contrariamente alle logiche del mercato del cinema, dopo la grande uscita sulle piattaforme e il successo di Venezia, Ismaele Film aderisce con FREE Liberi alla campagna "Solo Al Cinema" per il rilancio della filiera cinematografica.Il cast stellare della commedia, tra cui spiccano Sandra Milo, Tullio Solenghi, Ivano Marescotti, Corinne Clery, Marco Marzocca, Sergio Friscia e Martina Palmitesta, protagonista di un viaggio on-the-road sui generis, dal Lazio alla Puglia, che fa della vita e del desiderio di libert il fil rouge della pellicola.Un percorso inverso di FREE Liberi che sbarca al cinema a partire proprio dalla Puglia, meta ambita dai protagonisti del film. La prima proiezione assoluta in programma il 26 agosto al Multicinema Galleria di Bari alle 20.45, alla presenza del regista Fabrizio Maria Cortese, degli attori Marco Marzocca, Sergio Friscia e Martina Palmitesta e del produttore Vito Caggianelli.Tante le tappe pugliesi in programma da Molfetta e Conversano a Monopoli e Lecce. Ogni uscita conter sulla presenza di diversi attori del cast stellare, sulla pagina Facebook di FREE Liberi ( https://www.facebook.com/freeliberi ) saranno resi noti tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti. Durante le proiezioni verranno osservate tutte le norme previste dal protocollo sanitario e per accedere in sala sar necessario mostrare il green pass.FREE Liberi vuole portare una ventata di ottimismo e speranza attraverso la celebrazione della cos detta terza et, momento della vita ricco ancora di aspirazioni e di sogni. Quello che ho voluto raccontare nel film la bellezza di essere anziani. Anziani non come fine o meglio non come principio di una fine, ma come categoria di persone consapevoli di vivere uno dei tanti momenti della vita, forse il pi bello. Cos Cortese descrive FREE Liberi, la storia di cinque anziani che scappano da una casa di riposo con un entusiasmo dilagante, che colora la storia come se fosse un po' fumetto e un po' favola.