SARAJEVO FILM FESTIVAL 27 - Una sezione dedicata ai corti di Passaggi d'Autore - Intrecci Mediterranei

09/08/2021, 13:47

Una prestigiosa collaborazione si rafforza per: il festival del cortometraggio promosso dal Circolo del Cinema "Immagini" (F.I.C.C.), con base a Sant'Antioco (Sud Sardegna), avr infatti una sua sezione,, all'interno del ventisettesimo(SFF), in programma nella capitale della Bosnia-Erzegovina dal 13 al 20 agosto 2021: uno dei pi importanti eventi cinematografici dei Balcani, che si tiene dal 1995, su iniziativa dell'Obala Art Centar. Diventato festival di qualificazione agli Oscar nel 2019, il SFF organizza dal 2007, in collaborazione con la Berlinale, il Sarajevo Talent Campus per giovani talenti, con le sezioni Short Film e Student Film del Competition Programme.La sezione dedicata al festival, diretto dal regista bosniaco Ado Hasanovic, con una collaborazione con ilnata nel 2018, prevede sette cortometraggi di registi italiani, selezionati tra quelli presentati nella passata edizione del festival sardo, che si tenuta dal 3 all'8 dello scorso dicembre (in modalit streaming, per via dell'emergenza sanitaria): "" di Andrea Vinciguerra; "" di Stefano Cau; "" di Simone Bozzelli; "" di Edoardo Natoli; "" di Giulio Mastromauro; "" (Un incontro con Aliou e Afif) di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini; "" di Matteo Incollu.Intanto la macchina organizzativa digi al lavoro per la prossima edizione (la diciassettesima) del festival, in programma a Sant'Antioco dal 3 all'8 dicembre. Sul sito www.passaggidautore.it pubblicato il bando per la selezione dei cortometraggi, che per poter essere visionati e selezionati dovranno pervenire entro il 26 settembre tramite WeTransfer, Dropbox o altro, all'indirizzo [email protected] oppure, se il cortometraggio disponibile on line (Vimeo, Youtube, ecc.) inviando il link privato per la visione.