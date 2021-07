ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - I vincitori

17/07/2021, 21:00

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di. La giuria del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito ila “” di Giovanni La Pàrola “”.Ilè invece stato assegnato a, per "". Nel film “”.IlOFF 13 va a "" di Elisa Amoruso “”.La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato ila "" di Antonio Corsini perchè il regista “”." di Antonio Corsini vince anche ilOFF 13 che consiste in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.IlOFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati, vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di 3.000 euro. Il Premio va a "" di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio, “”.Ilal vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a "" di Michele Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “”.Unaè stata attribuita al documentario "" di Cláudia Ribeiro “”.Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal portale Cinemaitaliano.info va aper la sua disponibilità nei confronti dei registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che riesce ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in "" di Marcello Di Noto.sono andati iAssegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi ilOff13 va a "" di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la sezione documentari ilOFF13 va a "" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.Per la sezione cortometraggi ilOFF13 va a "" di Manos Triantafillakis.Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film, al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.