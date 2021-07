ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Sold out Morgan e Battiato

15/07/2021, 18:19

Il 16 e 18 luglio due giornate in compagnia di Marco Castoldi in arte Morgan, Presidente onorario della XIII edizione diVenerdì 16 luglio si terrà l’ incontro “Il cinema secondo Morgan” in cui l’artista, dialogando con Steve Della Casa, racconterà il suo rapporto con il cinema e farà conoscere al pubblico i film e i registi che hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita.Minimo comun denominatore dei film da lui scelti è la forte componente visiva e visionaria. Morgan, intervistato da Steve Della Casa, farà un lungo excursus che prevede la visione di alcune clip scelte da: Strade perdute di David Lynch (1997), Che cosa sono le nuvole?, di Pier Paolo Pasolini (1967), L'angelo sterminatore di Luis Buñuel (1962), Inseparabili di David Cronenberg (1998) e ancora Toby Dammit, episodio diretto da Federico Fellini tratto dal film collettivo Tre passi nel delirio (1968), Repulsion (1965) di Roman Polanski. E ancora immagini di Perdutoamor (2003) di Franco Battiato con il dialogo tra Morgan e De Gregori tra gli interpreti del film.Domenica 18 luglio, a chiusura del festival, è già sold out il Concerto Piano e Voce con il quale Morgan renderà omaggio a Franco Battiato.Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser Film, SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.