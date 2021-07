ALIDA VALLI, LA STAR - 16 film a 100 anni dalla nascita della grande diva

Alida Valli



Dal 13 luglio al 5 settembre 2021 Cineteca Milano MIC presenta ALIDA VALLI, LA STAR un omaggio in 16 film a cento anni dalla nascita della prima vera diva del nostro cinema, una delle poche che ebbe anche un successo internazionale.Nata a Pola da madre istriana e padre trentino, la sua cinematografia fatta da grandi capolavori racconta il fascino che ha emanato per tanti registi, da Alfred Hitchcock (Il caso Paradine) a Pierpaolo Pasolini (Edipo Re), da Luchino Visconti (Senso) a Carol Reed (Il terzo uomo), e poi ancora Dario Argento (Suspiria), Mario Soldati (Piccolo mondo antico e La mano dello straniero), Bernardo Bertolucci (La strategia del ragno e Berlinguer ti voglio bene), Michelangelo Antonioni (Il grido).Dopo il suo approdo a Hollywood nel 1947 per girare con Hitchcock e Reed, la rivista americana Photoplay scrisse di lei come della pi grande attrice drammatica italiana dai tempi dellimmortale Eleonora Duse. Tornata in Italia negli anni Cinquanta, diviene la star di una serie di pellicole con i pi importanti registi europei riproposte in rassegna.In cartellone anche il documentario Alida (2020) di Mimmo Verdesca, sulla vita dellattrice italiana, selezionato ufficialmente in Cannes Classic 2020, la prestigiosa sezione del Festival di Cannes dedicata ai racconti sul Cinema, e presentato alla 15. Edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film, impreziosito dalla voce di Giovanna Mezzogiorno, vanta interviste esclusive a Dario Argento, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Marco Tullio Giordana.Segnaliamo in programma anche Il feroce saladino (1937) di Mario Bonnard, il lungometraggio desordio di Alida Valli, restaurato nel 2006 da Cineteca Milano e presentato in quell'anno in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e la proiezione in 35mm di Noi vivi e Addio Kira!, opera unica di Goffredo Alessandrini, presentato sempre a Venezia nel 1942.