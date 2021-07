L'ULTIMA RUOTA - Il documentario di Claudia Cipriani sulla lotta politica e poetica dei lavoratori dello spettacolo

01/07/2021, 07:30

Lidea nasce nel febbraio 2021, quando lItalia in balia di zone rosse e coprifuoco e tutte le attivit culturali e ricreative sono chiuse. Ai media sembra interessare solo se il Festival di Sanremo si far o no, cos un gruppo di lavoratori dello spettacolo decide di percorrere la Milano - Sanremo in bicicletta per denunciare la crisi dell'intero settore. Si fanno chiamare "" e il loro un viaggio in cui ogni tappa un tassello di una protesta politica e poetica.- afferma la registaTra i protagonisti del road documentary anche lattrice, che spiega la motivazione tutta politica del viaggio in direzione Sanremo e della battaglia che tiene unito il gruppo: