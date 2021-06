LE NOTTI BIANCHE DEL CINEMA - Gli appuntamenti della Cineteca di Milano

30/06/2021, 15:30

Cineteca Milano aderisce all'iniziativa Le Notti bianche del Cinema, l'evento organizzato da Alice nella citt pensato per trasferire al pubblico la magia e l'atmosfera unica della sala cinematografica.La notte di venerd 2 luglio in programma nelle sale di Cineteca Milano una notte ESPRESSIONISTA, una notte con TRUFFAUT in 35 mm e una notte TINTA DI ROSA, al prezzo super scontato di 3,00 a film.In programma presso Cineteca Milano MEET in Porta Venezia a Milano tre grandi film del maestro della Nouvelle Vague Franois Truffaut proiettati in 35 mm. Si parte alle ore 21.30 con il primo film manifesto del regista francese I 400 colpi, a seguire alle ore 23.30 la dolce elegia sull'innamoramento L' uomo che amava le donne, all'1.45 protagonista l'amour fou con La signora della porta accanto.Presso Cineteca Milano MIC a Milano Bicocca in scena una Notte Espressionista a partire dal film caposaldo dell'avanguardia tedesca Il gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wiene (ore 21.30). A seguire due capolavori di Friedrich Wilhelm Murnau: Faust (ore 23) e Nosferatu il vampiro (ore 1).In Cineteca Milano METROPOLIS, Il bisala di Paderno Dugnano (MI) una Notte Tinta di Rosa con il film cult In the Mood for Love (ore 21) di Wong Kar-wai, storia d'amore diventata universale, la storia vera Il concorso (ore 23) di Philippa Lowthorpe e l'indimenticabile fiaba moderna Il favoloso mondo di Amelie (ore 1) che compie 20 anni dalla sua uscita in sala.NOTTI BIANCHE DI CINEMA IN CINETECAVenerd 2 luglio 2021Cineteca Milano MEETUNA NOTTE CON TRUFFAUT IN 35 MMVENERD 2 LUGLIO 2021ORE 21.30 I 400 colpi (F. Truffaut, 1959, v.o.sott.it)ORE 23.30 L'uomo che amava le donne (F. Truffaut, 1977, v.o.sott.it)ORE 01.45 La signora della porta accanto (F. Truffaut, 1981, v.o.sott.it)Cineteca Milano MEET - Viale V. Veneto 2 Milano Porta VeneziaCineteca Milano MICUNA NOTTE ESPRESSIONISTAVENERD 2 LUGLIO 2021ORE 21.30 Il gabinetto del Dottor Caligari (R. Wiene,1920)ORE 23.00 Faust (F.W. Murnau,1926)ORE 01.00 Nosferatu il vampiro (F.W. Murnau,1922)Cineteca Milano MIC - Viale F. Testi 121 Milano BicoccaCineteca Milano METROPOLISUNA NOTTE TINTA DI ROSAVENERD 2 LUGLIO 2021ORE 21.00 In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)ORE 23.00 Il concorso (Philippa Lowthorpe, 2020)ORE 01.00 Il favoloso mondo di Amelie (Jean-pierre Jeunet, 2001)Cineteca Milano METROPOLIS Via Oslavia 8 Paderno Dugnano (MI)