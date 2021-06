BIOGRAFILM 17 - I premi del pubblico e nuovi appuntamenti

18/06/2021, 11:59

Svelati finalmente anche i premi del pubblico di, ovvero i film più apprezzati dal pubblico di MYmovies per ciascuna sezione.Dal 4 al 14 giugno, nelle sale di Bologna, circa 3000 spettatori e spettatrici hanno preso parte alle proiezioni in programma (circa 1000 al Chiostro di Santa Cristina della Fondazza e circa 2000 al cinema Medica Palace) . Online, su MYmovies, 6.000 persone hanno avuto accesso ai film del festival.«Riconosco la presenza della realtà digitale, qui e ora nelle nostre vite. La gente ha colto l'opportunità di partecipare al festival anche da fuori Bologna e questo è un fatto che mi fa molto piacere. Mi è anche chiara l'importanza che ha oggi l'incontro fisico per il pubblico, la comunità internazionale, i registi, le autrici, i professionisti del settore. Ed è bello guidare un festival che ha dato la possibilità di incontrarsi – afferma la direttrice Leena Pasanen – È evidente che porteremo avanti le due forme, puntando sempre a creare un'atmosfera accogliente e stimolante in cui stare insieme.»Appuntamento domenica 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, alle 17.00 al Cinema Teatro Galliera di Bologna per la proiezione di Un giorno la notte, di Michele Aiello, Michele Cattani, Sainey Fatty, e da lunedì 21 a mercoledì 23 a Castel Maggiore (BO) con tre serate speciali di proiezioni nel cinema all'aperto di piazza Giorgio Amendola.Biografilm Festival si svolge con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.«La versione online del Festival su MYmovies ha registrato 103.545 pagine viste e 6.000 presenze paganti complessive, raggiungendo il pubblico di tutta Italia con una particolare attenzione per gli spettatori dell'Emilia Romagna che hanno rappresentato il 50,41% del pubblico online. Segue la Lombardia con il 13% e il Piemonte con l'11%, mentre il Lazio, la Toscana e la Sicilia hanno rappresentato complessivamente il 13%. Eccellente il gradimento degli spettatori che hanno espresso un giudizio medio sui film pari 4,23 stelle su 5 – ha commentato Gianluca Guzzo, co-fondatore e CEO di MYmovies – Il film più visto è stato Game of the Year, seguito da Flee che insieme a El Agente Topo sono stati tra i film più amati dal pubblico di MYmovies: "stupendo e imperdibile capolavoro" è stato giudicato il film di Jonas Poher Rasmussen da Nicoletta e Daniela, mentre "quasi poesia" è il commento di Maria Cristina su The Mole Agent. Dopo la versione gratuita dello scorso anno, ci riteniamo molto soddisfatti del successo di questa nuova edizione del Festival che ha superato brillantemente la sfida del modello a pagamento».Audience Award | Concorso Internazionale | Biografilm Festival 2021premio del pubblico al miglior film del Concorso Internazionaledi Jonas Poher RasmussenAudience Award | Biografilm Italia 2021premio del pubblico al miglior film del Concorso Biografilm Italiadi Iacopo PatiernoAudience Award | Biografilm Contemporary Lives 2021premio del pubblico al miglior film di Contemporary Livesdi Peter TorbiörnssonAudience Award | Biografilm Art & Music 2021premio del pubblico al miglior film di Biografilm Art & Musicdi Michiel van ErpAudience Award | Biografilm Larger Than Fiction 2021premio del pubblico al miglior film di Larger Than Fictiondi Rana Kazkaz e Anas KhalafAnche per questa edizione, Biografilm festival ha rinnovato l'impegno per l'accoglienza e l'integrazione. Il progetto Biografilm Welcome, in collaborazione con Refugees Welcome Bologna e Cooperativa Sociale Arca di Noè, ha permesso alle persone rifugiate di accedere gratuitamente alle proiezioni. È inoltre in programma l'evento speciale organizzato da Comune di Bologna e ASP Città di Bologna, insieme a Bologna Cares!, i gestori del Progetto SAI - Sistema di Accoglienza di Bologna in collaborazione con Biografilm Festival.Domenica 20 giugno alle 17.00 al Cinema Galliera, alla presenza dei registi e del protagonista, sarà proiettato il documentario Un giorno la notte, di Michele Aiello, Michele Cattani, Sainey Fatty (Italia, 2000, 68'), la storia di Sainey che sta perdendo la vista e si prepara alla cecità imparando più cose possibile e raccontando il nuovo inizio della sua vita.L'ingresso è gratuito, su prenotazione. PER PRENOTAZIONI POSTI SCRIVERE AL NUMERO WHATSAPP 3896055155Con tre proiezioni gratuite all'aperto, dal 21 al 23 giugno Biografilm Festival ritorna a incontrare il pubblico a Castel Maggiore in piazza Giorgio Amendola con tre appassionanti storie di vita grazie al supporto e al contributo della Città di Castel Maggiore e dell'Unione Reno Galliera.Si parte lunedì 21 giugno con La Belle Époque di Nicolas Bedos (Francia, 2019, 115′), con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria Tillier, commedia elegante e nostalgica, sulla possibilità di rivivere il giorno più bello della propria vita. Si prosegue martedì 22 giugno con Semina il vento di Danilo Caputo (Italia, Francia, Grecia, 2020, 91’), la storia di Nica che a 21 anni lotta per salvare ulivi secolari e opporsi al disastro ecologico che sta devastando la sua terra.E infine, mercoledì 23 giugno, si conclude con Nilde Iotti, il tempo delle donne di Peter Marcias (Italia – 2020 – 80′), la vicenda umana e politica di Nilde Iotti raccontata attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi.Le proiezioni saranno in piazza Giorgio Amendola alle 21.30. Si consiglia la prenotazione all'indirizzo e-mail [email protected] , oppure con un sms o whatsapp al numero 331.1081173.