CINEVILLAGE PARCO TALENTI - Si apre con Gabriele Muccino e Pietro Castellitto

Una scena de "I Predatori" di e con Pietro Castellitto



09/06/2021, 17:22

Inaugura venerdì 11 giugno la terza edizione del CineVillageParco Talenti con la proiezione della partita di apertura di UEFA EURO 2020 Italia – Turchia alle ore 21.00, il cui biglietto d'ingresso avrà un costo simbolico di 1 euro. La redazione della seguitissima rivista sportiva L'ULTIMO UOMO introdurrà al pubblico la partita a partire dalle ore 20.30.Saranno presenti:La programmazione cinematografica vera e propria avrà inizio sabato 12 giugno con la proiezione del film, commedia poetica e intelligente del regista neozelandese Taika Waititi, premiata agli Oscar 2020 per la miglior sceneggiatura non originale, con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Il film è il primo di una serie di venti titoli scelti dal pubblico che ha partecipato al contest #SCEGLILFILM lanciato nelle scorse settimane sui canali social della manifestazione.-Domenica 13 giugno alle 20.30 in programma la prima serata-evento con il regista Gabriele Muccino che incontrerà il pubblico e presenterà il suo film, la cui proiezione seguirà l'incontro.Lunedì 14 giugno sarà la volta di Pietro Castellitto, premiato con il David di Donatello come miglior regista esordiente, che presenterà "", lungometraggio vincitore del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020.Martedì 15 giugno è in programma il primo appuntamento della rassegna CINEASTI DI PAROLE, durante il quale Enrico Vanzina presenterà al pubblico il suo libro “Una giornata di nebbia a Milano”. Seguirà la proiezione del filmLockdown all'italiana.Il, salotto verde cittadino sotto le stelle, terrà compagnia a grandi e bambini in questa estate di rinascita generale e di ripresa delle manifestazioni culturali. Al suo interno sarà presente un'attrezzata area food e uno spazio polifunzionale in cui, grazie alle collaborazioni con partner di rilievo, si mirerà ad un coinvolgimento diretto dei presenti. Numerose, infatti, le iniziative sportive e i laboratori didattici che affiancheranno le proiezioni cinematografiche e gli incontri.INFORMAZIONI UTILI:Indirizzo Parco Talenti: Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo OjettiBiglietti: 5 euro (prezzo unico)Abbonamenti: 10 ingressi: 40 euro; 5 ingressi: 22 euroRIDUZIONE BIGLIETTILazio Youth Card: 4 euro*Possessori di Bibliocard: 4 euro*Studenti e docenti: quest'anno il CineVillage ha deciso di dedicare un'attenzione particolare al mondo della scuola,che rappresenta una tra le categorie più colpite dalla pandemia, riservando una promozione speciale a studenti edocenti che usufruiranno di un biglietto ridotto rispettivamente a 3 e 4 euro*.*Le riduzioni dovranno essere acquistate in biglietteria e sono valide per l'intera manifestazione ad esclusione delle serate con eventi speciali e anteprime.La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid vigenti. La location e i contenuticomplessivi saranno, pertanto, progettati in modo da garantire la totale sicurezza degli spettatori in ogni fasedell’evento.