FELLINOPOLIS - L'11 giugno presentazione dal vivo alla Cineteca di Milano Meet

09/06/2021

OFFICINE UBU presenta un nuovo appuntamento con Fellinopolis, il prezioso documentario diretto da Silvia Giulietti, che regala allo spettatore l'eccezionale opportunità di osservare "attraverso il buco della serratura" Federico Fellini al lavoro e scoprire nuovi aspetti dell'uomo e del suo processo creativo. Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, FELLINOPOLIS sarà nei cinema a partire da giovedì 10 giugno e con un appuntamento speciale venerdì 11 giugno alle ore 21:00 presso CINETECA MILANO MEET di Milano con la première del film alla presenza della regista Silvia Giulietti, la quale si fermerà a fine proiezione per un Q&A con gli spettatori presenti in sala.Su richiesta del Maestro, Ferruccio Castronuovo ha avuto il privilegio unico di poter girare gli Special - Backstage, che all’epoca venivano utilizzati per il lancio dei film, sui set di La città delle donne, E la nave va e Ginger e Fred, documentando e rivelando gli elementi del "grande gioco", le invenzioni e le "bugie" del regista. In questo documentario le eccezionali riprese di Castronuovo incontrano i ricordi dei professionisti che hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti, mentre ci parlano del loro lavoro e della loro esperienza di vita a Fellinopolis, la città immaginaria dietro le quinte dei suoi film. Fellinopolis è nei cinema italiani dal 10 giugno con Officine UBU.Cineteca Milano intende promuovere la campagna vaccinale anti COVID19 consentendo a tutti i vaccinati l'accesso gratuito al cinema. Ogni mercoledì e venerdì infatti, coloro che presenteranno in biglietteria presso Cineteca Milano MEET il documento rilasciato dal centro vaccinale (basta anche solo la prima dose), potranno accedere gratuitamente alla sala.Cineteca Milano MEET in Viale Vittorio Veneto 2 a Milano Porta Venezia è una sala cinematografica completamente rinnovata in uno spazio dedicato all’innovazione e ai nuovi linguaggi creativi. La sua programmazione, curata da Cineteca Milano, vede al centro il cinema europeo di qualità con film per la maggior parte in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli.