NOTORIOUS PROJECT - I vincitori

25/05/2021, 09:35

Si è riunita lo scorso 19 maggio la giuria di seconda fase del bando di concorsopromosso da Notorious Pictures in partnership con Filming Italy Sardegna Festival e Best Movie, e con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC. Notorious Project si rivolge a sceneggiatori tra i 18 e i 36 anni di età ed è suddiviso in tre categorie:La giuria, composta da Sara Serraiocco (attrice), Paola Randi (regista), Stefania Rocca (attrice), Tiziana Rocca (Filming Italy) Gennaro Nunziante (regista, sceneggiatore), Guglielmo Marchetti (CEO & Chairman di Notorious Pictures), Leonardo Valenti (sceneggiatore) e Vito Sinopoli (Amministratore Unico di Duesse Communication), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sui progetti finalisti delle tre categorie.Al termine di un vivace e stimolante confronto, pur nella difficoltà di compiere una scelta tra progetti diversi per genere e tema ma accomunati da notevole ambizione e valore artistico, la giuria ha ritenuto che le opere individuate come vincitrici siano quelle capaci di esprimere la migliore sintesi tra competenza tecnica, creatività e capacità di comunicare con il pubblico potenziale.CATEGORIA STORY1° classificato:, di Marta Sappa e Marco MarascaMotivazione: per la freschezza dell’idea proposta, per la forza della protagonista, per l’attualità dei temi trattati e la capacità di declinarli in una storia inconsueta e brillante, per il coraggio di mettersi alla prova con un linguaggio di genere senza rinunciare alla costruzione di sottotesti e ad approfondimenti psicologici e sociali.CATEGORIA SCRIPT1° classificato:, di Alessio Coccia e Guido GiovannettiMotivazione: per la capacità di applicare un paradigma di genere estremo e spregiudicato a una realtà contemporanea e identificata, in cui il pubblico possa riconoscersi; per l’espressione - attraverso i dialoghi, la caratterizzazione dei personaggi e delle situazioni - di una comicità esilarante e moderna, ma al contempo ricca di significati.CATEGORIA SERIES1° classificato EX AEQUO:, di Gemma Pistis, Michela Nuti e Niccolò Gangi de Thierry, e, di Nicolò Orlandini e Roberta BredaMotivazione: Falsi è premiata per la brillantezza del linguaggio, per la costruzione di personaggi vitali e capaci di conquistare l’empatia del pubblico, per la capacità di sviluppare un tema specifico, puntualmente declinato in ogni personaggio e situazione, senza pregiudicare la sincerità della storia.I moderatori è premiata per l’originalità e la modernità dell’arena narrativa, nonché la capacità di animarla con un intreccio convincente, ricco di snodi inattesi, capace di sostenere l’interesse del pubblico per tutta la prima stagione e proporre un solido rilancio narrativo verso la seconda.L’organizzazione del concorso elargirà a entrambi i progetti premiati il 100% del riconoscimento previsto per il vincitore.La premiazione ufficiale si terrà durante la conferenza stampa del Filming Italy | Sardegna Festival a Roma.Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato:“Siamo molto contenti di aver ripreso l’attività legata al nostro concorso che nostro malgrado aveva visto la sospensione nel 2020 per le note vicende legate alla pandemia. Anche questa edizione, come la prima del 2019, ha visto una straordinaria partecipazione di giovani talenti, sono infatti oltre 500 i progetti ricevuti nelle diverse categorie. Anche in questa edizione il livello degli elaborati è molto interessante e i vincitori hanno dimostrato di avere grandi doti creative e padronanza nella scrittura, sarà un piacere lavorare con loro nella fase di ulteriore sviluppo che Notorious porterà avanti con ognuno dei vincitori. Ringrazio tutti i partecipanti, l’ottimo lavoro della giuria, Tiziana Rocca, Vito Sinopoli e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo”Il premio consiste nella proposta di stipula con Notorious Pictures di contratti che avranno ad oggetto lo sviluppo dei progetti vincitori e l’acquisizione dei diritti.Per info www.notoriousproject.it