MI PIACE SPIDERMAN...E ALLORA? - In sala il 4 giugno

E se una bambina desiderasse lo zainetto di Spider Man per il suo primo giorno di scuola, chi l'ha detto che non si può? Parte da qui il viaggio di Cloe, protagonista del cortometraggio “” di Federico Micali e prodotto da Dnart (casa di produzione cinematografica con sede a Firenze), scritto con Serena Mannelli e ispirato all’omonimo libro di Giorgia Vezzoli (edito da Settenove edizioni), che sarà presentato in prima italiana il 4 giugno 2021 al cinema La Compagnia di Firenze.Cloe è una bambina di sei anni con una grande passione: Spiderman! E per iniziare il primo giorno di scuola non poteva che scegliere la cartella del suo personaggio preferito. Ma la scoperta della scuola (e del mondo) di Cloe si arresta davanti a una domanda: perché le bambine non possono avere un supereroe preferito? Perché, quando sfoggia lo zaino nuovo, tutti, persino il negoziante, le dicono che «è da maschi»? Il viaggio di Cloe parte proprio da qui: dalla scoperta che esiste un universo per i maschi e un altro per le femmine. Una divisione che parte dai vestiti e dai giocattoli per arrivare alle immagini usate dalla pubblicità, ai cartoni animati, fino alle parole usate nel linguaggio del nostro quotidiano.Vincitore del Bando Non Violenza: lo schiaffo più forte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il supporto di ACF Fiorentina e di Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Lanterne Magiche - il programma di educazione all’immagine per le scuole della Regione - il cortometraggio, distribuito da Prem1ere Film, parteciperà a festival internazionali e sarà proiettato nei cinema in Italia e avrà anche un percorso di didattica nelle scuole attraverso proiezioni, incontri, un corso di formazione per docenti ed un kit didattico multimediale realizzato sempre da DNARt.