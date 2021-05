SE DICESSIMO LA VERITA' - Il 23 maggio a Speciale Tg1

13/05/2021, 15:55

Domenica 23 maggio 2021 Giornata Nazionale della Legalità, in occasione dell’Anniversario della strage di Capaci, andrà in onda in esclusiva nello Speciale TG1 alle 23.30, il documentario di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano “” prodotto da JMovie con Rai Cinema.Un racconto per conoscere gli imprenditori che denunciano, i magistrati che indagano, gli insegnanti e i formatori che si impegnano in prima persona, i giornalisti che nonostante le minacce non si tirano indietro, i parenti delle vittime di ‘Ndrangheta che non gettano la spugna, le associazioni e le imprese che si uniscono e propongono nuove forme di imprenditoria.” viaggia da Vienna a Copenaghen, da Malta ad Amsterdam, dal Sud Italia a Londra. L’obiettivo è capire cosa si può fare per reagire a questo colpevole torpore, ad una rimozione di massa che elude il problema.La voce narrante, il punto di vista e lo sguardo che si ferma sui luoghi e le persone, è di un gruppo di giovani attori e formatori che, da dieci anni, si occupa di attività legate al contrasto alla criminalità organizzata: Valentina Minzoni, Domenico Macrì, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Anna Mallamaci, Tania Garibba, Giulia Minoli.Una narrazione corale e coinvolta, il viaggio di un gruppo di ragazzi che ripercorre la storia dell’Ndrangheta, dalle sue origini, in Calabria, al progressivo insediarsi in tutta Italia e in Europa e che c’insegna che solo la “comunità”, solo una rete sociale ricca articolata e consapevole, può costituire un deterrente valido contro le mafie.Perché parlare di educazione alla legalità, rivolta soprattutto ai più giovani, non vuol dire genericamente “educarli” ad essere dei buoni cittadini, vuol dire renderli consapevoli. Chiudere un occhio, o tutte e due, è già una forma di complicità." è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della Legalità” realizzato dalla Onlus Crisi Come Opportunità.” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano con Dario D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Tania Garribba, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni e Domenico Macrì. Musiche Originali di Tommaso Di Giulio e Carmine Iuvone. Montaggio di Lorenzo Fanfani Prodotto da JMovie con Rai Cinema in associazione con Lux Vide.