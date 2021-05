11/05/2021, 15:57

A distanza di sei mesi dalle riprese de “” girata nello scorso ottobre tra Poggibonsi e Firenze, arriva l’inaspettata notizia che il film è stato selezionato allo, uno tra gli eventi più prestigiosi in programma a Cannes durante il Festival Internazionale del Cinema.Il giovane autore e regista toscano, racconta che: “”.è molto legato alla sua città natia e al territorio toscano per questo ha scelto di ambientare “” a Poggibonsi, cortometraggio che oltre ad essere la prima opera firmata dalla sua casa di produzione FILMAREA fondata insieme a, è anche il lavoro con cui è stato selezionato allodel Festival Internazionale di Cannes che quest’anno si terrà nel mese di luglio, finalmente in presenza dopo lo stop dello scorso anno della prestigiosa kermesse cinematografica annullata a causa della pandemia.Francesco e Silvia si preparano dunque a partecipare al, fulcro dell'industria cinematografica a Cannes che rappresenta il più grande raduno internazionale di professionisti dell'industria di settore.” è il primo cortometraggio prodotto da Silvia Groppa, grazie al contributo di Caffè Toscano, con la collaborazione del Comune di Poggibonsi, di Fondazione Elsa e con il Patrocinio della Regione Toscana: “"" - dice Silvia - ""." – dice il sindaco della città di Poggibonsi- "".” è la storia di Attilio, un necroforo particolarmente introverso ma molto sensibile, segretamente innamorato di Lucia, un’infermiera, dello stesso ospedale cittadino, con la quale non trova mai il coraggio di parlare e, poi c’è Carlo il nuovo assistente di Attilio, che lo spingerà a dichiararsi. Le vicende dei nostri tre personaggi si contestualizzano in uno scenario non lontano dal nostro che ci restituisce tutta la dignità umana, la fragilità del tempo ma soprattutto la nostra memoria e l’amore.Tra i professionisti noti nel panorama nazionale e non solo, oltre agli attori come il protagonista Andrea Santonastaso, Leonardo Fiaschi, Eleonora Cappelletti e Daniela Morozzi, hanno preso parte al film il direttore della fotografia Mark Melville, il maestro Alessandro Faro che ha composto ed eseguito le musiche originali e Valerio Groppa che ha curato la supervisione artistica.