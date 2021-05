Flavio Sciole'



Il corto "" (2002) di Flavio Sciol tra i 19 documentari presentati dalla Film Commission dAbruzzo al Festival Internazionale del Cinema Documentario CPH-DOX 2021 in corso a Copenaghen (Danimarca) in programma fino al 12 maggio. Il documentario stato prodotto dalla slanghATE videO e dalla Kut Music Video in collaborazione con Dobbermann.Liniziativa dellICE (Istituto Commercio Estero) in collaborazione con DOC-IT, lAssociazione dei documentaristi italiani. Il portfolio dei documentari abruzzesi stato presentato nel corso delle otto Round Tables organizzate da ICE a cui hanno partecipato i pi importanti decision maker del settore.